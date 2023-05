Binus International Gandeng La Trobe University Australia Luncurkan Two Degree Program

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini kerja sama internasional dalam dunia pendidikan telah menjadi hal yang biasa dilakukan di berbagai negara.

Tujuannya adalah membangun lulusan yang berkualitas dan memiliki keunggulan dalam berbagai disiplin ilmu yang diakui secara internasional.

Salah satu kampus yang fokus pada pengembangan kerja sama internasional ini adalah BINUS University.

Direktur Kampus BINUS @Senayan, Drs Andreas Chang MBA, mengatakan kerja sama ini terkait dengan visi BINUS 2035 untuk menjadi 'A world class university, fostering and empowering the society in building and serving the Nation'.

Oleh karena itu, kampus ini terus mengembangkan kerja sama internasionalnya dengan berbagai universitas ternama di dunia.

Kali ini, kampus tersebut akan menjalin kerja sama akademik dengan La Trobe University, Australia dalam bentuk Two-degree Program yang difokuskan untuk jurusan Computer Science dan Business Information Systems di BINUS University International.

Langkah ini dilakukan untuk menghasilkan lulusan jurusan Computer Science dan Business Information yang mampu bersaing hingga skala internasional.

"Kolaborasi akademik antara BINUS dengan La Trobe tentunya akan semakin memperkuat kualitas lulusan jurusan Computer Science dan Business Information Systems dalam memenuhi kebutuhan industri nasional dan global," kata Drs. Andreas, dalam Peluncuran Two-Degree Program BINUS International dengan La Trobe University di BINUS @Senayan JWC, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2023).

Lulusan jurusan ini diharapkan dapat memiliki pengalaman internasional yang mampu menjadi keunggulan kompetitif untuk bersaing di perusahaan global maupun menjadi wirausahawan dengan pola pikir global.

Itu semua, kata dia, dapat terwujud melalui dukungan kurikulum berbasis kompetensi yang diperkuat dengan keterlibatan industri serta pengalaman belajar di dua kampus berbeda yakni BINUS dan La Trobe.

"Sebagai wirausahawan, pola pikir global sangat diperlukan untuk memperluas skala usaha yang pada gilirannya akan berkontribusi secara nyata bagi perekonomian Indonesia," jelas Drs Andreas.

Menurutnya gelar tambahan dari kampus di luar negeri tentu dapat mempermudah lulusan untuk bisa bersaing di kancah global.

"Mempunyai gelar tambahan dari universitas luar negeri dalam hal ini La Trobe, juga menjadi kredensial tambahan bagi lulusan untuk berkompetisi dalam pasar kerja global," tegas Drs Andreas.