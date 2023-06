Mau Self Healing di Super Long Weekend Ini, Nonton BNI Java Jazz Festival 2023 Aja!

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah telah menetapkan Jumat, 2 Juni 2023 sebagai hari libur atau cuti bersama untuk menghormati Hari Waisak, sehingga durasi libur mencapai selama 4 hari mulai dari 1-4 Juni 2023. Pada momen libur panjang ini, masyarakat Indonesia diajak untuk merasakan keseruan dan kehangatan BNI Java Jazz Festival 2023.

BNI Java Jazz Festival 2023 yang dimulai hari Jumat 2 Juni 2023 hingga Minggu 4 Juni 2023 telah menyiapkan deretan musisi nasional dan internasional bergengsi serta menyajikan penampilan dan kolaborasi yang eksklusif dan spektakuler.

Direktur Digital dan Integrated Transaction Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, pada BNI Java Jazz Festival 2023 yang mengusung tema "Let Music Lead Your Memories" memiliki 12 panggung yang disiapkan untuk para musisi tampil.

"Khusus untuk spesial show BNI Java Jazz Festival 2023, para pengunjung bisa menikmati penampilan dari musisi-musisi internasional seperti Cory Wong, MAX, Stephen Sanchez, The Chicago Experience feat. Danny Seraphine and Jeff Coffey, serta tribute to Bob James," ujar Corina dalam keterangan persnya, Sabtu (3/6/2023).

Sedangkan musisi-musisi dari Indonesia yang bakal memeriahkan BNI Java Jazz Festival kali ini antaranya Ecoutez, Adhitia Sofyan, ALI, Alonzo Brata, Anastasya Poetri, Andien, Ardhito Pramono, Barry Likumahuwa and The Rhythm Service Feat.

Ada juga Jesus Molina, Cakra Khan Sings Soul, D’Ray, Dere, Deredia, Devano and Salsha, Endah N Rhesa, Eros Tjokro, Fiersa Besari, GAC, Rendy Pandugo, Rinni Wulandari, Rizky Febian, Titi DJ with Tiyo Alibasjah and Glen Dauna Project, dan masih banyak lagi.

BNI Java Jazz Festival 2023 sebagai festival jazz terbesar se-Indonesia ini juga menghadirkan pengalaman transaksi digital yang seru dan memudahkan para penonton yang hadir di JIEXPO Kemayoran.

"Semua transaksi di dalam venue acara bisa dilakukan secara cashless yaitu melalui BNI Mobile Banking. Baik itu transaksi untuk membeli tiket on the spot, kulineran di booth food and beverages, hingga bayar parkir, semua bisa dilakukan secara non-tunai menggunakan BNI Mobile Banking," ungkapnya.

Selain mudah, transaksi menggunakan BNI Mobile Banking juga menawarkan berbagai diskon hingga privilege menarik. Sebab bagi pengguna BNI Mobile Banking yang membawa kendaraan pribadi akan mendapatkan space parking khusus di BNI Java Jazz Festival 2023.

Selain itu pengguna BNI Mobile Banking juga akan mendapatkan cashback apabila membayar parkir menggunakan QRIS BNI Mobile Banking.

Sedangkan bagi para penonton yang datang ke BNI Java Jazz Festival 2023 menggunakan transportasi umum, BNI memberikan promo save up to 77 persen untuk pemesanan taksi Blue Bird menggunakan QRIS BNI Mobile Banking atau kartu kredit BNI.

Bahkan di dalam venue acara, BNI juga menyediakan booth-booth khusus yang memungkinkan kamu untuk memenangkan beragam hadiah mulai dari logam mulia sampai iPhone 14 Pro Max!