Panglima TNI Laksamana Yudo Gagas Latihan Bersama Militer ASEAN di Natuna Utara

Puspen TNI/Puspen TNI

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memimpin jalannya sidang ASEAN Chief of Defence Forces Meeting (ACDFM) ke-20, bertempat di Candi Ballroom, Apurva Kempinski Hotel, Nusa Dua Bali, Rabu (7/6/2023). Panglima TNI menyampaikan bahwa sejalan dengan keketuaan ASEAN pada Indonesia di tahun 2023 yang mengangkat tema "ASEAN Matters: Epicentrum of growth," maka Keketuaan TNI pada ACDFM ke-20 yang berada pada pilar keamanan mengangkat tema "Peace, Prosperity and Security." (Puspen TNI/HO/TRIBUN BALI)