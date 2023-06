PKS Bicara Soal Isu Kaesang Bakal Maju Pilkada Depok: Monggo, Politik Perlu Darah Muda

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi soal pernyataan Kaesang Pangarep yang bakal maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok dengan mengusung 'Depok Pertama'.

Terkait hal itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya menyambut baik soal kabar tersebut.

Menurut Mardani, politik saat ini perlu anak muda.

"Monggo, mas Kaesang dan yang lain anak muda mau masuk politik, bagus, politik perlu darah muda," kata Mardani saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (11/6/2023).

Meski demikian, Mardani menegaskan, perlunya kualitas dan integritas bagi masyarakat untuk memilih kepala daerah atau pemimpinnya.

Akan tetapi, dengan majunya Kaesang pada usianya saat ini, diharapkan bisa lebih bijak di masa mendatang.

"Tapi ingat perlu kualitas dan integritas dan kadang-kadang jalan panjang dan mulai dari bawah itu akan membuat orang menjadi bijak," tutur dia.

Mardani mengatakan PKS yang diketahui telah puluhan tahun memimpin kota Depok mempersilakan kepada siapapun yang hendak maju memimpin Depok.

Termasuk anak bungsu Presiden Jokowi.

Hal tersebut penting untuk menciptakan politik yang sehat, bernilai, dan politik untuk rakyat.

"Jadi monggo mas Kaesang dan lain-lain, welcome to the jungle dan kita hidupkan politik yang sehat politik yang bernilai, politik yang berprinsip, dan politik untuk rakyat, matur nuhun," tukas dia.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep mengaku telah mendapatkan restu dari keluarga untuk maju sebagai Depok pertama.

Pria berusia 28 tahun itu bahkan sudah menyatakan diri bahwa ia siap menjadi Depok pertama.