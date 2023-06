UPH Siapkan Beasiswa Hingga Rp6 Miliar untuk Siswa di Ajang Unbox

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas Pelita Harapan (UPH) bakal mengadakan ajang Unbox yang akan berlangsung pada tanggal 22-24 Juni 2023 di UPH Kampus Lippo Village, Tangerang ini.

Pada ajang ini, UPH bakal membagikan beasiswa senilai Rp6 Miliar kepada peserta.

"Ayo ikut dan jangan sampai melewatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa sampai lulus hingga 100 persen. Tidak tanggung-tanggung, UPH telah menyiapkan beasiswa senilai lebih dari Rp 6 Milyar untuk dibagikan di acara Unbox," tulis keterangan tertulis Kampus UPH, Selasa (20/6/2023).

Acara ini akan memberikan menghadirkan penampil seperti RAN dan Ziva Magnolya.

Selain itu, acara ini akan menghadirkan kompetisi yang dikemas dalam Unbox your Talent.

Dalam kompetisi ini, para peserta akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam bidang olahraga, seni, dan inovasi pangan.

"Selama tiga hari penuh, para siswa akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang akan membantu mereka mengembangkan diri, mengasah bakat, serta menunjukkan kemampuan di berbagai bidang," tulis keterangan UPH.

Para siswa akan mendapatkan informasi tentang pilihan program studi yang tepat di perguruan tinggi dan peluang jenjang kariernya.

Pada sesi Unbox your Potentials akan ada Insightful Sessions bersama Ina Liem selaku CEO of Jurusanku.com dan Board of Director (BoD) of Focus on The Family Indonesia, serta Indy Barends Publik Figur sekaligus orang tua dari salah satu mahasiswa UPH.