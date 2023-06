Pidato di GBK, Puan Maharani Sebut Ganjar Pranowo Sosok Paling Istimewa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani mengatakan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo merupakan sosok paling istimewa.

Hal itu disampaikan Puan Maharani dalam pidatonya pada acara puncak peringatan bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

"The last but not least, yang terakhir tapi paling istimewa buat saya, paling tidak buat Mba Puan, calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo," kata Puan Maharani di lokasi.

Dia juga meminta agar kader PDIP memenangkan Gubernur Jawa Tengah itu sebagai capres di 2024.

"Hari ini, hari ini, kita meneguhkan hati bekerja keras dengan api yang tak pernah padam. Menangkan PDIP dan capres PDIP Ganjar Pranowo. Siap? Siap?" ucap Puan Maharani lalu dijawab 'siap' oleh ribuan kader.

Kepada kader PDIP, Puan Maharani mengingatkan agar tak hanya meramaikan acara puncak peringatan Bulan Bung Karno.

"Kita berkumpul di sini untuk menang, kita di sini untuk apa? Apa? Apa?" ujarnya lalu disoraki dengan kata 'menang' oleh kader.

Lebih lanjut, dia menegaskan PDIP telah terbukti melahirkan seorang pemimpin dunia, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sontak pidato putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu pun disoraki ribuan kader.

Acara ini pun dihadiri langsung Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Lalu, tampak sejumlah petinggi PDIP seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto, Bendahara Umum, Olly Dondokambey, Ketua DPP Prananda Prabowo, Ahmad Basarah, Djarot Syaiful Hidayat.