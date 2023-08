Diwisuda Erdogan, Tangis Haru Briptu Tiara Nissa Zulbida Dapat Hadiah Sekolah Perwira dari Kapolri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan hadiah berupa kesempatan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) untuk Briptu Tiara Nissa Zulbida.

Briptu Tiara Nissa Zulbida adalah salah satu lulusan terbaik Akademi Kepolisian Turki atau Turkish National Police Academy (TNPA).

Polwan yang bertugas di Jawa Timur ini menangis saat mengetahui dirinya mendapatkan hadiah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hadiah itu diberikan kepadanya atas kelulusan pendidikan Capacity Building 'The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree' di TNPA.

Briptu Tiara berhasil meraih peringkat 5 besar.

Hadiah dari Jenderal Sigit itu disampaikan kepada Briptu Tiara oleh Karowatpers SSDM Polri, Brigjen Anwar.

"Mbak Tiara ini, karena masih Briptu, jadi nanti diberi peluang untuk SIP pada saatnya," kata Karowatpres, Kamis (3/8/23).

Briptu Tiara pun menyambut haru pernyataan Karowatpres. Hadiah yang tidak pernah disangka-sangka diberikan kepadanya.

"Masya Allah, terima kasih banyak, Komandan, atas perhatiannya, terima kasih banyak. Ini kabar yang luar biasa, masya Allah banget. Baru didengar ini, baik dari Tiara maupun mungkin dua rekan lainnya komandan," ujar Briptu Tiara.

Untuk diketahui, Briptu Tiara berhasil meraih peringkat lima besar terbaik dan menjadi salah satu perwakilan peserta didik internasional yang diberikan kesempatan menyampaikan speech dalam bahasa Turki dihadapanPresiden Turki, Recep Tayyip Erdogan serta seluruh tamu undangan yang hadir.

Ia bersama 86 peserta didik internasional menjalani wisuda usai mengikuti kegiatan Capacity Building “The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree” selama dua tahun.

Seluruh rangkaian kegiatan pendidikan TNPA telah berhasil dilakukan secara baik dan lancar.

Diwisuda Erdogan

Briptu Tiara berkesempatan untuk bersalaman dengan