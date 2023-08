15 Contoh Yel-yel Pramuka 2023 Keren, Seru, dan Mudah Dihafal untuk Sambut Hari Pramuka ke-68

TRIBUNNEWS.COM - Contoh yel-yel Pramuka 2023 keren, seru, dan mudah dihafal untuk menyambut hari Pramuka ke-68.

Anggota biasanya akan membuat yel-yel Pramuka ketika melaksanakan kegiatan mereka.

Dalam rangka menyambut Hari Pramuka ke-68 tahun 2023, membuat yel-yel pramuka dapat menjadi kegiatan untuk meningkatkan kekompakan setiap anggotanya.

Yel-yel pramuka biasanya berisi lirik yang singkat untuk memeriahkan suasana dan agar menjadi lebih bersemangat menjalankan kegiatan.

Para regu pramuka dapat menyanyikan yel-yel Pramuka saat akan menampilkan pentas atau acara api unggun di perkemahan.

Simak contoh yel-yel pramuka 2023 keren, seru, dan mudah dihafal yang Tribunnews himpun dari berbagai sumber, berikut ini.

Contoh Yel-yel Pramuka 2023 yang keren, seru dan Mudah di Hafal

1. Yel-yel Pramuka 2023 dengan Nada Lagu Baby Shark

Regu anggrek

Do do do do

Paling kuat

Do do do do do

Paling semangat

Do do do do do

Biar juara!

Regu anggrek!

Kuat, semangat, dan juara!

2. Yel-yel Pramuka 2023 dengan Nada Lagu Aku Punya Anjing Kecil

Kita regu bunga tulip

Selalu berteman karib

Kita senang beradu pikir

Selalu bersemangat

Tulip, yes yes yes

Berjuang, selalu

Ayo terus maju

Tulip, yes yes yes

Berjuang, tak akan gentar

Ayo raih juara

Ilustrasi kegiatan pramuka. (Warta Kota/YULIANTO)

3. Yel-yel Pramuka 2023 dengan Nada Lagu Doraemon

Regu kita Sakura

Regu para juara

Selalu ceria dan tak pernah lelah

Setiap hari

Regu kita sakura

Regu para juara

Selalu giat, hingga menang

Sampai kapan pun

Ayo kejar mimpi mimpi

Yang kita buat

Hey, jangan menyerah

Yes yes, kita lah sang juara

Regu sakura

4. Yel-yel Pramuka 2023 dengan Nada Lagu Balonku Ada Lima