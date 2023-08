Tanggapi Isu Kelangkaan Pupuk, Wapres Minta Subsidi Disalurkan Tepat Sasaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 mengatur pupuk bersubsidi hanya bisa disalurkan kepada petani yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan.

Sementara, isu pupuk yang langka masih menjadi permasalahan besar bagi para petani di Tanah Air.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta pemberian subsidi pupuk kepada para petani agar disalurkan sesuai nama dan alamatnya.

Harapannya, upaya penyaluran pupuk subsidi tersebut dapat dilakukan secara tepat sasaran.

“Kalau sistem ini kurang efektif, maka akan diubah, yaitu mencari cara yang paling efektif supaya pupuk itu diterima ke tangan yang berhak. Jadi, siapa yang berhak menerima itu sesuai data by name by address,” ujar Ma'ruf.