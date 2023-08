Fahri Hamzah ke Budiman Sudjatmiko: Welcome to The Club

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi keputusan PDIP yang resmi memecat Budiman Sudjatmiko.

Fahri memberi selamat kepada Budiman, yang bernasib serupa dengannya, yakni pernah dipecat dari partai.

Diketahui Fahri Hamzah pernah mengalami pemecatan saat menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Saya kira, saya juga pernah dipecat ya, jadi welcome to the club," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/28/2023).

Saat ditanya apakah Fahri akan mengajak Budiman bergabung ke Partai Gelora, mantan Wakil Ketua MPR RI ini menyatakan tidak.

"Enggak lah, dia orang besar, dia pernah punya partai sendiri kan. Jadi kalau Budiman itu dia layak lah untuk memikirkan masa depan bangsa ini, mau dia gabung atau tidak ke partai itu urusan nanti," tutur Fahri.

Sebelumnya, Budiman Sudjatmiko mengaku telah menerima surat pemecatan dari DPP PDIP sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Betul, betul, betul (sudah dipecat). Sudah terima tadi jam 8 malam," kata Budiman saat dikonfirmasi, Kamis (24/8/2023).

Budiman mengatakan dirinya tak bermasalah terhadap surat pemecatan tersebut.

"Ya itu enggak masalah, saya terima saja enggak apa-apa, no comment," ungkapnya.

Surat pemecatan Budiman ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto tertanggal 24 Agustus 2023.

"Memutuskan, memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sudjatmiko, M.A. M.Phil dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," demikian bunyi surat keputusan itu.