Alumni UMN Tegaskan Pentingnya Pemanfaatan AI dengan Bijak kepada Mahasiswa Baru

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - Kuliah Perdana untuk menyambut Mahasiswa Baru Universitas Multimedia Nusantara (UMN) 2023 mengajak Mahasiswa Baru 2023 untuk lebih mengenali dunia Artificial Intelligence (AI), Jumat (25/8/2023).

Acara ini dihadiri Rektor UMN Dr. Ninok Leksono dan menghadirkan Citra Giofany sebagai keynote speaker, yang juga alumni Prodi Management UMN 2013 yang saat ini juga merupakan Global Account Director Strategic Conglomerate di SAP Indonesia.

Citra menegaskan kepada mahasiswa agar memanfaatkan teknologi AI dengan bijak.

Menurutnya tak perlu ada kekhawatiran manusia akan digantikan oleh AI, sebab AI adalah asisten atau co-pilot dan kita (manusia) adalah pilotnya.

“Dengan adanya AI bisa mengurangi repetitif task supaya lebih fokus. Namun jangan takut di replace oleh AI, karena AI tidak mungkin menyamai kecerdasan manusia," kata Citra dalam pemaparannya.

AI memang merupakan kemampuan komputer atau robot yang dikendalikan oleh komputer untuk melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia dengan kecerdasannya.

Akan tetapi menurut Citra, AI mengerjakan tugas-tugas yang repetitif, sehingga manusia bisa fokus ke tugas yang lain.

Citra juga mencontohkan kerja jurnalis menggunakan AI, dimana Jurnalis bisa capture peristiwa lalu AI generate draft awal.

Dengan praktik itu, jurnalis punya output lebih banyak dan membuat konten lebih mudah. Meski jurnalis perlu mengecek lagi tulisannya apakah sudah bebas bias dan seterusnya.

"Untuk berkompetisi dengan AI, kita harus embrace perkembangan AI supaya bisa menciptakan kesempatan inovasi yang lebih banyak lagi. Focus to what really matter, only think about the essence,” ujar Citra.

Di perkuliahan ini diulas penjelasan AI, prediksi perkembangan AI selama mahasiswa kuliah hingga mereka lulus, tantangan yang dihadapi dengan perkembangan AI ini, peluang yang akan ada seiring perkembangan AI, hingga kiat-kiat memanfaatkan AI selama perkuliahan.

Mengajak mahasiswa untuk mengetahui lebih dalam tentang AI agar mahasiswa akan lebih mengetahui perkembangan teknologi saat ini dan tidak asing dengan dunia AI untuk mempermudah pekerjaan.

Salah satu teknologi di revolusi industri 4.0 yang banyak diperbincangkan saat ini adalah AI, kecerdasan buatan menggunakan teknologi di bidang ilmu komputer.

Tahun ajaran kali ini UMN menerima 2.752 mahasiswa baru, yang dihadiri juga perwakilan mahasiswa UTS Global Ambassador Scholarship, mahasiswa penerima beasiswa Afirmasi, mahasiswa

beasiswa KIP.

Sidang senat dihadiri oleh Rektor UMN Dr. Ninok Leksono yang menyambut Mahasiswa Baru UMN 2023 dengan hangat.

Ia juga menyampaikan pesan pada Mahasiswa baru 2023 untuk meningkatkan soft skill dan persahabatan, serta menjadikan kelulusan bukan sekadar mengejar ijazah, tapi juga kualitas hidup dengan keahlian-keahlian lain.

"Mereka yang mendapat kehormatan, memikul tanggung jawab. Mahasiswa supaya merenungkan lagi tujuannya belajar.”