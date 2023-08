Kemenkominfo Bakal Take Down Situs Judi Online yang Diduga Dipromosikan Wulan Guritno

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bakal segera memblokir situs judi online Sakti123.

Situs judi online ini diduga dipromosikan artis Wulan Guritno.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, Usman Kansong, mengatakan pemblokiran situs judi online bukan hal yang sulit bagi pihaknya.

"Kita akan take down, kalau website itu gak sulit take downnya. Kita bisa langsung take downnya. Kominfo bisa langsung take down kalau website atau portal," ujar Usman di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Meski begitu, dirinya mengakui Kemenkominfo tidak bisa langsung memblokir akun media sosial yang mempromosikan judi online.

Kemenkominfo, kata Usman, harus meminta izin kepada pihak media sosial untuk melakukan pemblokiran.

"Tapi kalau konten di media sosial kita harus minta platformnya yang take down. Misalnya ada di Facebook, kita minta ke Facebook. Ada di Twitter, kita minta ke Twitter," tutur Usman.

"Kalau website kita bisa blokir langsung tanpa meminta pihak lain untuk melakukan pemblokiran. Saya cek harusnya sudah ada pemblokiran," tambah Usman.

Seperti diketahui, Polri berencana akan melakukan pemeriksaan terhadap artis Wulan Guritno soal dugaan mempromosikan website judi online.

Wulan Guritno rencananya akan dipanggil oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pekan depan.

"Rencana (pemanggilan Wulan Guritno) minggu depan," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar kepada wartawan (31/8/2023).

Meski demikian, Adi Vivid belum merinci secara pasti terkait hari pemanggilan Wulan Guritno tersebut.

Sebelumnya, sejumlah artis hingga influencer menjadi sorotan lantaran mempromosikan sejumlah website judi online.

Untuk informasi, nama artis senior Wulan Guritno kembali viral di media sosial (medsos) usai diduga promosikan judi online.

Salah satunya diunggah akun Twitter @partaisocmed. Dalam video itu, Wulan Guritno diduga promosikan judi online Sakti123, salah satu situs slot online terkenal.

Dalam video tersebut, Wulan Guritno memperkenalkan situs slot online beserta keunggulannya.