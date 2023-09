Lirik Himne The ASEAN Way, Dinyanyikaan pada Opening Ceremony KTT ke-43 ASEAN 2023

Logo ASEAN - Simak lirik himne The ASEAN Way yang diciptakan oleh Payom Valaiphatchra dan diaransemen oleh Kittikhun.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik himne The ASEAN Way, dilengkapi terjemahannya.

The ASEAN Way ini merupakan himne dari ASEAN yang dinyanyikan saat opening ceremony KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada Selasa, (5/9/2023).

Himne The ASEAN Way dinyanyikan oleh Gita Bumi Voices diiringi Orkestra Purwacaraka dan dilanjutkan dengan penampilan orkestra dan tarian yang mengusung tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.

Diketahui, himne ASEAN ini diciptakan oleh Payom Valaiphatchra, dan aransemennya dibuat oleh Kittikhun Sodpraset, yang keduanya dari Thailand.

Lirik Himne The ASEAN Way-Payom Valaiphatchra

Raise our flag high, sky high,

Angkatlah bendera kita setinggi langit,

Embrace the pride in our heart,

Rengkuhlah kebanggan di hati kita,

ASEAN we are bonded as one,

ASEAN, kita bersatu sebagai satu,

Looking outward to the world.

Melihat ke dunia.

For peace, our goal from the very start,

Untuk perdamaian, tujuan kita sejak awal.

And prosperity to last.

Dan kemakmuran yang abadi.

We dare to dream, we care to share.

Kita berani bermimpi, kita peduli untuk berbagi

Together for ASEAN

Bersama untuk ASEAN

We dare to dream,

Kita berani bermimpi,