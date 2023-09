Drama Korea - The Escape of The Seven

TRIBUNNEWS.COM - The Escape of The Seven merupakan serial drama Korea yang disutradarai oleh Joo Dong Min.

Sedangkan naskahnya ditulis oleh Kim Soon Ok.

The Escape of The Seven mengusung genre thriller, misteri dan drama.

Serial drama ini berjumlah 17 episode.

Setiap episodenya berdurasi 1 jam 29 menit.

Drama The Escape of The Seven tayang mulai 15 September - 10 November 2023.

Serial drama ini bisa disaksikan di Viki, Wavve dan Kocowa.

Drama Korea - The Escape of The Seven (My Dramalist)

Baca Selanjutnya: Drama china the starry love

Sinopsis

7 orang terlibat dalam kasus hilangnya seorang gadis dan mereka menghadapi insiden ledakan.

Matthew Lee (Uhm Ki-Joon) menjalankan perusahaan platform seluler terbesar di Korea Selatan, namun ia adalah sosok misterius di balik tabir.

Hanya sedikit orang yang tahu siapa dia. Dia terlibat dalam kasus aneh dan ini membawanya untuk mengungkapkan dirinya kepada publik.

Geum La-Hui (Hwang Jung-Eum) adalah CEO sebuah perusahaan produksi drama. Dia terampil dan agresif dalam pekerjaannya. Geum La-Hui paling menghargai uang dan kesuksesan dalam hidupnya dan dia akan mengambil jalan apa pun untuk mencapainya.

Untuk menerima warisan yang sangat besar, Geum La-Hui mencoba menemukan putrinya yang dia tinggalkan 15 tahun lalu.

Min Do-Hyuk (Lee Joon) dulunya adalah seorang gangster. Dia tidak memiliki mimpi atau harapan untuk hidupnya. Jika dia memercayai seseorang satu kali saja, dia akan memercayainya selamanya. Karena itu, hidupnya dipenuhi dengan serangkaian pengkhianatan.