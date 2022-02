The Giving Block Ungkap Manfaat Donasi Kripto Bagi Badan Amal

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Organisasi Nirlaba, The Giving Block menyediakan solusi penggalangan dana dalam bentuk kripto kepada lebih dari 1.000 organisasi serta solusi bagi pengguna untuk memberikan donasi dengan cara yang lebih ramah pajak.

Mengingat di negara-negara seperti Amerika Serikat, otoritas pendapatan negara memberikan potongan pajak yang cukup besar bagi pihak yang menyumbangkan kripto mereka ke badan amal terdaftar.

Dikutip dari situs cointelegraph.com, Selasa (15/2/2022) The Giving Block memberikan gambaran bagaimana badan amal mendapat manfaat karena volume donasi keseluruhan pada platformnya melonjak lebih dari 1.000 persen dari tahun ke tahun pada tahun 2021.

Baca juga: Tak Mau Kalah dari Anang Hermansyah, Wirda Mansur Bakal Segera Rilis Token Kripto Bernama I-COIN

Salah satu pendiri dan CEO She’s the First, sebuah organisasi amal yang membantu kesetaraan gender melalui pendidikan, Tammy Tibbetts menceritakan manfaat ini.

“Pada tahun fiskal yang paling menantang dalam karir saya sebagai CEO nirlaba, saya menyadari bahwa saya harus menganggap serius crypto. Jika tidak, kapal akan berlayar tanpa kita dan, dengan itu, mengambil sumber daya yang dapat membantu gadis-gadis di sekitar. dunia mengakses pendidikan dan membuka impian mereka Donasi kripto ini adalah hadiah terbesar kedua kami tahun ini, benar-benar mengubah pandangan saya tentang mata uang kripto,” ujar Tammy Tibbetts.

Berkat adanya kampanye penggalangan dana kripto, organisasi She's the First dapat mengirimkan lebih dari 1.400 makanan, air, dan perlengkapan menstruasi, serta mampu menghubungkan lebih dari 6.000 gadis dengan mentor di seluruh dunia.

Selain She’s the First, organisasi nirlaba tertua yang memerangi kemiskinan global, CARE melihat sumbangan kripto meningkat dari sekitar 7 ribu dolar AS pada tahun 2020 menjadi lebih dari 330 ribu dolar AS di tahun 2021.

Pada kampanye, Paket NFT CARE untuk Afghanistan, terkumpul dana hingga mencapai lebih dari 200 ribu dolar AS dalam hitungan minggu, untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi keluarga Afghanistan.

Tidak ketinggalan, organisasi yang melaksanakan proyek pelestarian orang utan, Orangutan Outreach yang mengumpulkan lebih dari seluruh anggaran pendapatan 2020 mereka dengan sumbangan kripto. Direktur Eksekutif Orang utan Outreach, Richard Zimmerman mengatakan mereka dapat melakukan pekerjaan lebih baik dengan adanya penggalangan dana kripto.

Baca juga: Ethereum Tawarkan Biaya Transaksi yang Lebih Murah dari Kripto Lainnya