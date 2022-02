Harga Bitcoin dan Mata Uang Kripto Terseret Ketegangan Rusia-Ukraina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga kripto terseret panasnya konflik Rusia dan Ukraina.

Harga Bitcoin dan sebagian besar mata uang kripto makin berguguran pada Selasa (22/2), karena serangan Rusia ke Ukraina semakin dekat menyusul pengakuan atas dua wilayah di Ukraina Timur yang memisahkan diri.



Berdasarkan data CoinMarketCap pada Selasa (22/2) pukul 12.10 WIB, harga Bitcoin turun 6,49% dalam 24 jam terakhir ke posisi US$ 36.724,77. Lalu, harga Ethereum melorot 8,03% menjadi US$ 2.520,69.

Sementara harga XRP anjlok lebih dalam, mencapai 14,43% ke US$ 0,6815, Cardano merosot 15,41% jadi US$ 0,8271, dan Solana menukik 13,22% menjadi US$ 82,01.

Sedang harga mata uang kripto berbasis meme, Dogecoin dan Shiba Inu masing-masing jatuh 10,36% ke posisi US$ 0,1257 dan 13,99% jadi US$ 0,00002356.

Dalam pidato yang disiarkan langsung, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui dua republik pro-Rusia yang memisahkan diri di Ukraina Timur.

Dia juga mengungkapkan alasan untuk menyerang Ukraina, dengan mengatakan bahwa Pemerintah Ukraina yang pro-Barat merupakan ancaman bagi Rusia.

Dalam beberapa pekan terakhir, investor yang khawatir telah mengadopsi lebih banyak strategi penghindaran risiko untuk mengantisipasi kenaikan harga energi serta sanksi oleh AS dan sekutu Eropanya terhadap Rusia.

"Begitulah sensitivitas di pasar keuangan saat ini, kepercayaan sementara dapat menguap dengan cepat," kata Susannah Streeter, Senior Investment and Markets Hargreaves Lansdown.

"Dan, itulah yang telah kita lihat hari ini, setelah apa yang tampaknya menjadi kemerosotan lain dalam hubungan antara Rusia dan kekuatan Barat," ujar dia kepada CoinDesk.

