Rugi Bandar, Aset Bitcoin Elon Musk Menyusut 34 Juta Dolar AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Jumlah kepemilikan aset investasi Bitcoin Elon Musk yang tersimpan di pabrik otomotif Tesla Inc dilaporkan susut sebanyak 34 juta dolar AS.

Penyusutan tersebut dialami Tesla di akhir tahun 2022, dimana sebelumnya pada kuartal ketiga total kepemilikan aset Bitcoin Tesla mencapai 218 juta dolar AS, seperti yang dilansir dari Decrypt.

Namun setelah pasar kripto dilanda bear market atau penurunan harga secara berkepanjangan, akibat pengetatan moneter yang dilakukan The Fed serta kebangkrutan sejumlah bursa pertukaran cryptocurrency perlahan harga Bitcoin terus turun di kisaran 16.000 dolar AS per koin.

Tekanan ini yang akhirnya membuat pergerakan pasar kripto global ikut terseret turun sebesar 64 persen dari 2,3 triliun menjadi 829 juta dolar AS, hingga nilai Bitcoin yang dimiliki Tesla ikut menyusut menjadi 184 juta dolar AS pada Desember 2022.

Sebelum harga Bitcoin mengalami guncangan dan menyusut tajam, Elon Musk menilai mata uang kripto sebagai salah satu investasi yang menjanjikan. Alasan ini yang mendorong Elon Musk untuk terlibat dalam sejumlah investasi aset cryptocurrency.

Keterbukaan Musk terhadap aset digital bahkan membuat pihaknya mendukung perusahaan otomotif miliknya yakni Tesla Inc untuk menerima pembayaran dengan mata uang digital. Tak hanya itu Musk juga turut menginvestasikan sebagian kekayaannya ke dalam mata uang Bitcoin.

Dengan tetap memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (AS) atau the Securities and Exchange Commission (SEC).

Tercatat selama 2020 total kas dan investasi Bitcoin yang dipegang Tesla mencapai 19 miliar dolar AS. Pada Februari 2021 Tesla kembali berinvestasi dengan menggelontorkan 1,5 miliar dolar AS ke dalam Bitcoin.

Sayangnya jumlah tersebut sempat berkurang menjadi 10.725 BTC, lantaran Tesla menjual kepemilikan Bitcoinnya pada kuartal pertama 2021 sebesar 10 persen serta 75 persen selama 2022. Meski saat ini harga Bitcoin masih fluktuatif atau naik turun di kisaran 22.000 dolar AS namun Musk menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengurangi kepemilikan Bitconnya.