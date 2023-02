Cuitan Satir Elon Musk Dorong Harga Floki dan Dogecoin Melejit di Perdagangan Kripto

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, CALIFORNIA – Harga koin meme bergambar anak anjing Floki dan Dogecoin terpantau mengalami lonjakan harga yang tajam, usai Elon Musk mencuitkan kalimat sindiran terkait rencana pengangkatan pimpinan baru untuk menggantikan tugasnya mengurus Twitter.

Dalam postingan terbarunya Musk tampak mengunggah sebuah gambar anak anjing yang memakai gelar sebagai chief executive officer (CEO) tengah duduk di selembar dokumen dengan logo Twitter.

Sambil mencuitkan kalimat “CEO yang lebih baik daripada pria itu” Musk tampaknya mengarahkan mengarahkan tweet tersebut untuk menyindir mantan CEO Twitter, yaitu Parag Agrawal yang telah dipecat Musk pasca akuisisi tepatnya pada 28 Oktober 2022.

Baca juga: Jumlah Pemegang Kecil Bitcoin Terus Bertambah, Harganya Akan ke Mana?

Usai cuitan tersebut ramai jadi perbincangan hangat netizen Twitter, dengan 15.7K Retweets, 1,584 Quote Tweets dan 237K Likes, harga sejumlah aset kripto bergambar anak anjing seperti Floki dan Dogecoin melesat naik dalam perdagangan cryptocurrency (15/2/2023).

Menurut pantauan dari Coinmarketcap, harga meme coin Floki melonjak hampir 50 persen menjadi 0.00003242 dolar AS, dari sebelumnya berada di kisaran 0.00000226 dolar AS. Lonjakan serupa juga terjadi pada Dogecoin yang naik 5,6 persen menuju ke harga 0.08611 dolar AS, jumlah tersebut naik tajam hanya dalam kurun waktu 24 jam terakhir.

Meski lonjakan harga seperti ini bukan kali pertama yang dialami Floki dan Doge, namun dengan kenaikkan tersebut kedua koin ini dapat mengembalikan kerugian kapitalisasi yang diakibatkan bear market di awal tahun 2023.

Elon Musk diketahui jadi salah satu orang yang paling aktif mendukung meme coin bergambar anak anjing seperti Dogecoin. Melalui akun Twitternya ia kerap menyerukan cuitan mengenai ketertarikannya pada kripto Dogecoin.

Hingga harga DOGE dapat melambung tinggi di pasar cryptocurrency. Bahkan meski harga Dogecoin ambles, Musk tetap mendukung kemajuan koin kripto tersebut.

Baca juga: Jumlah Investor Terus Meningkat, Industri Kripto Gencarkan Edukasi ke Masyarakat

"Saya katakan saya mendukung Dogecoin dan saya melakukan itu," kata Elon Musk dalam sebuah wawancara di Qatar Economic Forum.

Penetapan harga pada Dogecoin dan meme Floki diprediksi akan terus terjadi selama beberapa hari kedepan, mengingat hingga kini kapitalisasi dari kedua koin meme ini masih unggul bila dibandingkan dengan koin kripto lainnya.

Bitcoin misalnya koin kripto terpopuler ini dalam perdagangan cryptocurrency Rabu sore hanya mengalami kenaikkan harga 1,99 persen menjadi 2.258 dolar AS. Sedangkan Ethereum naik tipis sebesar 3,24 persen menuju ke kisaran 1,556 dolar AS.