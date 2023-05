Dibayangi Ancaman Default AS, Harga Bitcoin Diprediksi Melambung hingga 70 Persen

Hari ini, Selasa 5 mei 2023, harga Bitcoin berada di level 28.048 dolar AS per koin. Ancaman default yang menghantui ekonomi AS telah membuat pergerakan positif pada harga koin kripto, hingga nilai Bitcoin diproyeksikan melonjak lebih dari 70 persen dalam waktu dekat.

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Ancaman default yang menghantui ekonomi AS telah membuat pergerakan positif pada harga koin kripto, hingga nilai Bitcoin diproyeksikan melonjak lebih dari 70 persen dalam waktu dekat.

“Default utang AS dapat menyebabkan harga bitcoin melonjak sekitar 20.000 dolar AS,” ujar Geoff Kendrick, kepala peneliti perusahaan jasa keuangan FX Standard Chartered.

Mengutip dari Fortune, lonjakan harga kripto mulai terjadi usai Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan pada investor untuk bersiap menghadapi malapetaka ekonomi akibat ancaman default di tengah melonjaknya tagihan utang yang telah bengkak ke kisaran 31,45 triliun dolar AS.

Baca juga: CELIOS: Kinerja Ekspor Indonesia Dibayangi Ancaman Default AS

"Kegagalan negara akibat default berpotensi besar menimbulkan bencana ekonomi dan keuangan. Hal itu lantaran default dapat menaikkan biaya kredit selamanya, serta membuat investasi masa depan dipatok lebih mahal," kata Yellen.

Lebih lanjut kondisi ekonomi AS kian jatuh usai posisi dolar AS di pasar internasional mulai kehilangan panggung, lantaran sejumlah negara telah mempertimbangkan alternatif pengganti dolar AS.

Kekhawatiran ini yang kemudian mendorong para investor untuk mulai meninggalkan pasar saham AS dan beralih ke cryptocurrency yang mereka anggap sebagai juru selamat atau aset paling safe haven di tengah ancaman krisis.

Pulihnya kepercayaan investor kemudian memicu pertumbuhan positif pada aset kripto, tak terkecuali Bitcoin yang kini mulai dianggap sebagai komoditas marjinal dalam cadangan bank sentral usai volume perdagangan koin kripto ini meningkat sebesar 30 persen menjadi 77 miliar dolar AS pada kuartal awal 2023.

Tak hanya itu kapitalisasi pasar kripto juga dilaporkan melesat di angka 1,2 triliun dolar AS atau melonjak sekitar 0,25 persen persen bila dibandingkan dengan pekan sebelumnya.

Kendati Bitcoin berpotensi rebound, namun Kendrick mengimbau investor untuk waspada karena harga bitcoin bisa turun ke level awal yakni sekitar 5.000 dolar AS. Mengingat koin kripto sendiri merupakan aset dengan nilai paling fluktuasi atau mudah berubah-ubah.

Baca juga: Pesona Bitcoin Rebound, Buat Investor Kepincut Jadikan Aset Kripto Sebagai Dana Pensiun

Bitcoin Melemah

Berdasarkan data dari Coinmarketcap, Selasa, 2 Mei 2023 pagi, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC) melemah 4,59 persen dalam 24 jam, tetapi masih menguat 2,12 persen sepekan.

Saat ini, harga Bitcoin berada di level 28.048 dolar AS per koin atau setara Rp 411.6 juta (asumsi kurs Rp 14.677 per dolar AS).

Ethereum ambles 3,13 persen sehari terakhir dan 0,46 persen sepekan. Dengan begitu, saat ini ETH berada di level Rp 26,85 juta per koin.