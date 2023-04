Pengertian dan Penyebab Default, Ancaman Gagal Bayar Utang yang Bawa Bencana Bagi Prospek Ekonomi AS

Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyatakan utang Pemerintah AS membengkak 31,45 triliun dolar AS per 31 Maret 2023.

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Perekonomian Amerika Serikat (AS) kini terancam mengalami default setelah Menteri Keuangan Janet Yellen menyatakan utang Pemerintah AS membengkak 31,45 triliun dolar AS per 31 Maret 2023.

Kondisi mengkhawatirkan ini terjadi pasca kongres AS gagal menaikkan pagu atau batas pinjaman di tengah lonjakan utang. Dalam sejarah, perekonomian AS tidak pernah mengalami default.

Namun apabila default ini benar-benar terjadi, maka ancaman tersebut akan memicu bencana ekonomi yang akan mendorong suku bunga AS melesat lebih tinggi untuk tahun-tahun mendatang.

"Kegagalan negara akibat default berpotensi besar menimbulkan bencana ekonomi dan keuangan. Hal itu lantaran default dapat menaikkan biaya kredit selamanya, serta membuat investasi masa depan dipatok lebih mahal," kata Yellen dikutip dari Reuters.

Pengertian default

Perlu diketahui, default merupakan keadaan suatu negara yang tidak dapat membayar kewajibannya untuk membayarkan tagihan utang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Sementara menurut buku “Hukum Pembiayaan Usaha” yang ditulis Rio Christiawan, default merupakan pelanggaran terhadap kondisi-kondisi yang telah disepakati bersama,. Sederhananya default adalah batalnya perjanjian pembiayaan sebelum jangka waktu yang disepakati berakhir.

Default sendiri dapat terjadi pada berbagai jenis utang, seperti utang pemerintah, utang perusahaan, atau utang perorangan.

Meski default bukanlah akhir dari segalanya, namun ancaman gagal bayar utang ini apabila tak ditangani dengan baik maka dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi negara tersebut.

Penyebab Default

Penyebab utama suatu negara dapat mengalami default yakni imbas dari adanya stagnasi ekonomi. Stagflasi sendiri merupakan istilah gabungan dari kata stagnasi dan inflasi.

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka stagnasi dapat diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang lambat ditengah melonjaknya tingkat pengangguran dan inflasi.

Munculnya masalah tersebut yang kemudian membuat kepercayaan kreditur asing dan domestic mulai terkikis hingga mereka enggan untuk menanamkan modal sahamnya dan berimbas pada menurunnya laba pendapatan suatu negara.