Update Harga Kripto , Bitcoin CS Catat Penurunan Harga, Anjlok di Kisaran 26.000 Dolar AS

TRIBUNNEWS.COM NEW YORK – Sejumlah aset cryptocurrency dilaporkan mengalami penurunan harga yang tajam, termasuk Bitcoin yang anjlok 7,11 persen dalam sepekan terakhir.

Menurut pantauan Coinmarketcap harga satu aset Bitcoin kini dibanderol di kisaran 26.838 Dolar AS pada perdagangan Minggu (14/5/2023).

Anjlok drastis bila dibandingkan harga di pekan lalu, dimana satu koin BTC dipatok seharga 28.956 dolar AS.

Tak hanya Bitcoin, penurunan serupa juga terjadi pada beberapa aset kripto teratas lainnya, seperti Ethereum yang harganya merosot sebesar 6,96 persen menjadi 0.4266 dolar AS per koin.

Diikuti XRP yang turut mengalami sideways 2,11 persen ke kisaran harga 0,4087 dolar AS. Rapor merah juga terlihat pada pergerakan koin Solana yang turun 5,29 persen hingga harganya anjlok jadi 21.03 dolar AS per koin .

Sementara harga Dogecoin amblas di kisaran 0.07208 dolar AS per coin usai nilainya susut 6,63 persen dalam sepekan terakhir.

Penurunan ini terjadi imbas terpengaruh keruntuhan coin PEPE yang valuasi pasarnya anjlok sekitar 560 juta dolar AS, seperti yang dikutip dari Coindesk.

Hal ini yang kemudian membuat Investor mulai meninggalkan industri kripto guna menghindari adanya pembengkakan kerugian, lantaran mereka meyakini penurunan coin PEPE dapat mempengaruhi ketidakstabilan aset cryptocurrency lainnya.

“Kepemilikan BTC di level yang lebih rendah serta koreksi pasar kripto di pekan ini disebabkan oleh tenangnya sentimen FOMO (takut ketinggalan) dengan memecoin baru ini,” kata Laurent Kssis, penasihat crypto di CEC Capital.

Kendati total kapitalisasi pasar kripto masih melesat di angka 1,2 triliun dolar AS, namun analis menghimbau agar investor lebih berhati – hati sebelum berinvestasi mengingat aset kripto saat ini tengah mengalami fluktuasi atau ketidakstabilan harga akibat terdampak bear market.