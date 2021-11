Astra Financial and Logistic Tawarkan Beragam Promo dan Hadiah Menarik di GIIAS 2021

Konferensi pers Astra Financial and Logistic (AFL) di Shangri-La, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Astra Financial and Logistic (AFL) akan menghadirkan beragam promo dan hadiah menarik dalam pameran otomotif GIIAS 2021, yang akan diselenggarakan di ICE BSD City, Tangerang, Banten, pada 11 - 21 November 2021.

Mengusung tema “Beyond Infinity”, Astra Financial and Logistic menunjukkan semangat untuk selalu menghadirkan solusi bagi masyarakat yang dikemas dalam bentuk penawaran produk terbaik, kemudahan proses dan kecepatan layanan dengan berbagai macam promo yang spektakuler.

AFL didukung oleh tujuh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yaitu Astra Credit Companies (ACC), Federal International Finance (FIFGROUP), Toyota Astra Finance (TAF), Asuransi Astra, Astra Life, Maucash dan AstraPay, akan menawarkan promo seperti bunga mulai nol persen atau angsuran mulai Rp 2 jutaan.

ACC dan TAF yang merupakan lembaga jasa pembiayaan mobil, akan menawarkan promo tersebut untuk menarik pembelian mobil baru.

Chief Marketing and Sales Officer ACC Tan Chian Hok, mengungkapkan bahwa Astra Financial and Logistic khusus menawarkan dua promo menarik itu di GIIAS.

"Kami menawarkan promo bunga mulai nol persen untuk passenger car atau promo pilihan angsuran sangat ringan untuk mobil Low Cost Green Car (LCGC) mulai dari Rp 2 jutaan," tutur Tan Chian Hok dalam konferensi pers AFL di Shangri-La, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Chief Marketing and Sales Officer TAF Wisnu Kusumawardhana, menambahkan beragam pilihan hadiah juga bisa didapatkan, khususnya bagi pengunjung yang melakukan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) langsung.

"Mulai dari free proteksi asuransi jiwa Rp 100 juta, free proteksi Garda Healthtech senilai Rp 3,2 juta, voucher AstraPay mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 100.000 dan voucher Trac2Go sebesar Rp 50.000. Bagi pengunjung dengan SPK Valid juga memiliki kesempatan spesial meraih tambahan hadiah berupa free asuransi kesehatan Garda Healthtech dengan nilai perlindungan Rp 3,2 juta," Wisnu.

Chief Marketing Officer FIFGROUP Antony Sastro Jopoetro, mengatakan pengunjung yang ingin memiliki sepeda motor Honda berkesempatan meraih hadiah langsung berupa cashback AstraPay sebesar Rp 500.000 dan jaket exclusive limited edition setiap melakukan transaksi kredit sepeda motor Honda di FIFASTRA.