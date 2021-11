Resmi Dirilis dengan Tampilan Makin Gagah, Ini Penyegaran yang Ada di Mitsubishi New Xpander

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) secara resmi meluncurkan Mitsubishi New Xpander dan New Xpander Cross, pada Senin (8/11/2021) secara virtual.

Mengusung tagline "Be The Life Xpander", New Generation Crossover MPV ini memanifestasikan sebuah keyakinan bahwa adventure ada di kehidupan setiap individu.

Model terbaru Xpander ini dilengkapi dengan fitur dan teknologi mutakhir, yang menunjang performa keseruan, kenyamanan, serta keselamatan berkendara baik untuk pengendara dan juga penumpang.

Eksterior

Pada sisi eksterior, New Xpander hadir denga dengan bahasa desain “Dynamic Shield” khas Mitsubishi Motors, yang telah mendapatkan penyegaran sehingga tampil lebih gagah, modern dan mewah, yang meningkatkan karakteristik SUV yang lebih aktif.

Pembaruan eksterior terlihat dari New Front Bumper Design, New T-Shape Headlight with LED, New Rear Design, New T-Shape LED Tail Light, Side Sill Garnish, Electric Switch Tail Gate Door Handle dan New 17 inch Two Tone Alloy Wheel.

Interior

Di bagian interior, New Xpander menawarkan ruang interior yang luas dengan total 19 ruang penyimpanan, serta pilihan konfigurasi kursi terbaik di kelasnya, memberikan kemudahan dan utilitas maksimal.

Pembaruan interior pada New Xpander terdapat pada New Horizontal Axis Design Dashboard with soft touch, New Interior Color and Accent, New Digital AC Panel, New 8 inch Touchscreen Audio with Smartphone Linked Display Audio (SDA), New Design Meter Cluster with Opening Animation, New Design Steering Wheel with Audio Steering and Hands Free Switch, New Rear AC Garnish, New Instrument Panel and Door Trim with Soft Pad, New Dimension Seat Design, New Console Tray and Card Holder, New Rear Armrest with Cup Holder, New Floor Console with Armrest4, New Rear USB Port on Front Console, KOS dan Start Stop Button, serta Cruise Control.