Airlangga Hartarto Dijadwalkan Membuka GIIAS 2021 Pukul 10.00 Pagi Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan membuka pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 pukul 10.00 WIB pagi ini di ICE BSD Tangerang, Banten, Kamis (11/11/2021).

"Iya, pembukaan akan dilakukan Pak Menko besok jam 10 pagi," ujar seorang staf Seven Event, organizer penyelenggara pameran yang ditunjuk Gaikindo, saat dihubungi Tribunnews, semalam.

Beberapa menteri yang juga datang ikut menyertai Menko Perekonomian membuka pameran ini adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Usai membuka pameran, Menko Airlangga dijadwalkan menyambangi beberapa booth peserta pameran.

GIIAS 2021 merupakan pameran otomotif tahunan yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dan akan berlangsung selama 11 hari mulai hari ini sampai 21 November 2021.

Pameran ini menampilkan inovasi dan produk-produk terbaru kendaraan roda empat dan roda dua dan industri pendukungnya.

Astra Financial & Logistic kembali hadir sebagai Platinum sponsor GIIAS 2021, dukungan lainnya juga datang dari Pertamina, dan tahun ini OLX Autos memberikan dukungannya sebagai official trade in partner.

Selain itu Astra Honda Motor, Llumar, MLD Spot, Boson, dan BKleen Indonesia sebagai safety protocol partner juga turut mensponsori penyelenggaraan GIIAS 2021.



Jajaran kendaraan penumpang dan kendaraan komesial kenamaan dunia seperti Audi, BMW, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Suzuki, Toyota, VW, Wuling, serta Isuzu, Hino, Mitsubishi Fuso, dan Scania siap mengungkapkan berbagai produk kendaraan dan teknologi termasuk kendaraan listrik pada sesi press conference siang hingga sore ini.

Karena pandemi, penyelenggaraan GIIAS 2021 digelar dengan protokol kesehatan ketat.

Project Director Seven Event Agus Riyadi mengatakan, pihaknya membatasi usia pengunjung dan waktu berkunjung, yaitu tidak kurang dari 12 tahun serta waktu kunjungan maksimal tiga jam tiap harinya.

