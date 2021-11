New Audi RS4 Avant Tampil Spesial di GIIAS 2021

Laporan Reporter Warta Kota Live, Rafsanzani Simanjorang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Audi meluncurkan tiga unit mobil spesial yaitu New Audi RS4 Avant, New Audi A5 Sportback dan Audi Q8 RS Look di pameran otomotif terbesar di Indonesia, GIIAS 2021, 11-21 November 2021.

PT Garuda Mataram Motor, Agen Pemegang Merek Audi di Indonesia hari ini secara resmi memperkenalkan ketiganya kepada masyarakat luas, Kamis (11/11/2021).

Ahmad Badawi, Head of Sales, PT Garuda Mataram Motor menjelaskan, New Audi RS4 Avant merupakan model station wagon paling bertenaga, mengombinasikan nilai-nilai yang ada pada sebuah mobil sport dengan kepraktisan dalam penggunaan sehari-hari.

New Audi RS 4 Avant menggendong mesin V6 2,9 liter dengan imbuhan Twin-turbo yang menyuguhkan semburan tenaga hingga 450 PS serta torsi “raksasa” mencapai 600 Nm.

Tampilan New Audi RS 4 Avant juga mendapatkan perubahan desain yang benar-benar baru, yang membedakannya dengan varian A4 Avant.

Grille single frame yang dimiliki lebih lebar dan lebih rata jika dibandingkan dengan model yang menjadi basisnya.

Mobil ini juga mendapatkan struktur sarang lebah 3-dimensi berbalut warna hitam gloss yang menjadi ciri khas dari model-model RS.

Yang menarik, grille Singleframe dirancang tanpa bingkai untuk memberikan tampilan yang bersih.

Di bagian belakang, spoiler di atas kaca serta diffuser yang diapit dua pipa pembuangan juga semakin mempertegas tampilannya.

