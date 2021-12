Honda Mulai Produksi All New BR-V di Pabrik Karawang

PT Honda Prospect Motor (HPM) secara resmi memulai produksi massal All New Honda BR-V di pabrik PT HPM di Karawang, Jawa Barat.

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - PT Honda Prospect Motor (HPM) secara resmi memulai produksi massal All New Honda BR-V di pabrik PT HPM di Karawang, Jawa Barat.

Dimulainya proses line off ini, All New Honda BR-V masuk menjadi model yang diproduksi di Pabrik HPM bersama dengan model lainnya seperti Honda Brio, Honda Mobilio, Honda City Hatchback, Honda HR-V dan Honda CR-V.

Berdasarkan perhitungan, All New Honda BR-V memiliki kandungan lokal hingga lebih dari 80 persen.

PT Honda Prospect Motor pertama kali memperkenalkan Honda BR-V pada tahun 2015.

Hingga November 2021, Honda BR-V terus diterima dengan baik oleh pelanggan di Indonesia dengan total penjualan ritel 77.137 unit.

Secara global, Honda BR-V telah terjual lebih dari 255.000 unit dan Indonesia merupakan negara tertinggi dalam kontribusi penjualannya sebanyak 30 persen.

Honda BR-V juga diterima dengan baik oleh pelanggan di Indonesia dan telah mendapatkan 12 penghargaan bergengsi.

Baca juga: Pemesannya Telah 2.300 Orang, All New Honda BR-V Baru Datang Januari 2022, Ini Alasannya

President Director PT Honda Prospect Motor Takehiro Watanabe, mengatakan Honda Prospect Motor secara resmi Honda memulai produksi All New Honda BR-V di Indonesia.

"Kami bangga bahwa di seluruh dunia All New Honda BR-V hanya akan diproduksi di Indonesia. Produk ini tidak hanya ditujukan untuk konsumen Indonesia, tetapi juga pasar Internasional dengan rencana untuk mengekspor ke lebih dari 30 negara. Ini merupakan tantangan besar bagi kami untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan dan harapan pelanggan, sekaligus menunjukkan standar tinggi dari kualitas produksi di Indonesia," ungkap Watanabe, Senin (13/12/2021).