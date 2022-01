Honda Targetkan 10 Ribu Unit All New BR-V Diekspor ke 30 Negara dalam Setahun

PT Honda Prospect Motor di acara peluncuran All New BR-V

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Honda Prospect Motor (HPM) akan melakukan export untuk kendaraan barunya All New BR-V ke 30 negara.

Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy menyebutkan, pihaknya akan memulai export untuk All New BR-V pada Februari 2022 mendatang.

"Untuk target ekspor ini kami menargetkan setidaknya sebanyak 10 ribu unit, yang akan dikirim ke 30 negara," ujar Billy, Rabu (12/1/2022).

Billy juga menjelaskan, target ekspor Honda All New BR-V ke negara di Asia, Afrika, Amerika Selatan dwn Afrika dari Pelabuhan Pulogadung.

Selain itu, Billy juga mengungkapkan sejak diluncurkan Honda All New BR-V mendapatkan sambutan positif dari konsumen.

"Saat ini, sudah 3.200 pemesanan yang masuk ke seluruh jaringan dealer dan jumlah ini kumulatif dari varian unit All New BR-V dengan fitur Honda Sensing dan tanpa Honda Sensing," kata Billy.

Billy juga mengungkapkan, total produksi 3.200 unit All New BR-V tersebut yaitu skala nasional bukan hanya di satu kota atau wilayah saja.

Ia juga menjelaskan, bahwa peminat Honda All New BR-V mayoritas ada di Jakarta dengan persentase hingga 60 persen dari total pemesanan.

"Kami sediakan 3.200 unit dan sudah bisa dipesan oleh konsumen sejak Jumat kemarin dan saat ini masih kita monitor terkait pemesanan tersebut," ucap Billy.

Honda BR-V generasi kedua dibangun dari platform terbaru yang sebelumnya dalam bentuk konsep disebut Honda New 7 Seater eXcitement (N7X)

Demi mempertegas kesan SUV, ground clearance BR-V baru menjadi 220 mili meter, atau lebih tinggi dari versi sebelumnya. Mobil ini juga memiliki dimensi yang lebih besar dengan panjang 4.490 mm, lebar 1.780 mm, tinggi 1.685 mm dan jarak poros rodanya 2.700 mm.

Honda All New BR-V dilengkapi mesin yang sama dengan City Hatchback, yakni berkode L15ZF 1.500cc empat silinder i-VTEC DOHC bertenaga 121 PS pada 6.660 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm. Ada dua pilihan transmisi, yakni manual 6-percepatan dan CVT. Disebut All New BR-V lebih irit BBM 3 persen dari model sebelumnya.

Honda All New BR-V sendiri hadir dengan enam varian yaitu tipe S 6 MT seharga Rp 275,9 juta, tipe E 6 MT Rp 289,9 juta, tipe E CVT Rp 299,9 juta, tipe Prestige CVT Rp 321,9 juta dan tipe Prestige with Honda Sensing Rp 339,9 juta.