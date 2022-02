Diskon PPnBM,Berikut Harga Mobil Xenia, Avanza, Xpander dan Ertiga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diskon Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPNBM) terhadap produk otomotif.

Karenanya, harga mobil baru untuk segmen keluarga atau MPV seperti Avanza, Xenia, Ertiga, Xpander dll semakin murah pada Februari 2022.

Harga mobil baru MPV Avanza, Xenia, Ertiga, Xpander dll turun pada Februari 2022 karena ada diskon pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

Pemerintah RI melalui Kementerian Perindustrian telah merilis daftar mobil yang berhak menerima diskon pajak PPnBM pada tahun 2022 ini.

Mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 852 Tahun 2022 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung Oleh Pemerintah Tahun Anggaran 2022, setidaknya ada 16 produk yang masuk ke daftar penerimaan insentif PPnBM, untuk mobil berjenis low cost green car (LCGC) dan mobil yang dibanderol mulai Rp 200 juta sampai Rp 250 juta dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc.

Seluruh produk otomotif yang mendapatkan insentif terkait, memiliki nilai pembelian lokal komponen (local purchase) minimum sebesar 80 persen. Sehingga, lebih selektif dibandingkan tahun sebelumnya.

Bahkan, untuk mobil sejuta umat Toyota Avanza selaku low multi purpose vehicle (LMPV) terlaris di Indonesia tidak semua produknya mendapatkan diskon PPnBM. Sehingga saat ini hanya tidak semua produk segmen MPV penerima insentif PPnBM 2022, mulai Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Mitsubishi Xpander, dan All New Ertiga.

Berikut rincian daftar harga mobil MPV yang mendapat diskon pajak PPnBM 2022 mengacu situs resmi pabrikan masing-masing.

Xenia

Harga mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 MT Rp 202.600.000

Harga mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 X MT Rp 205.700.000

Harga mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 X CVT Rp 222.000.000

Harga mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 R MT Rp 216.200.000

Harga mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 R MT ADS Rp 225.200.000

Harga mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 R MT SC Rp 217.700.000

Harga mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 R MT SC ADS Rp 226.700.000

Harga mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 R CVT Rp 232.500.000

Harga mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 R CVT ADS Rp 241.500.000

Harga mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 R CVT SC Rp 234.000.000

Harga mobil Daihatsu All New Xenia 1.3 R CVT SC ADS Rp 243.000.000

Harga mobil Daihatsu All New Xenia 1.5 R MT Rp 234.200.000

Harga mobil Daihatsu All New Xenia 1.5 R MT ADS Rp 243.200.000

Harga mobil Daihatsu All New Xenia 1.5 R MT SC Rp 235.700.000

Harga mobil Daihatsu All New Xenia 1.5 R MT SC ADS Rp 244.700.000