Mercedes-Benz Indonesia Kenalkan Sedan C-Class Generasi Keenam, Dijual Mulai Rp 970 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) meluncurkan model baru The All New Mercedes-Benz C-Class.

Launching The All New C-Class dilakukan di acara tahunan Mercedes-Benz Star Drive, yang berlangsung pada 14-17 Juli 2022 di Senayan City, Jakarta.

Dilihat dari sisi eksterior, model terbaru ini tampil lebih sporty dan saat dilihat dari samping, permukaan yang dirancang secara detil menciptakan efek cahaya yang unik.

Pada model C 200 Avantgarde line, terdapat elemen dekoratif single louvre serta elemen krom pada radiator grille dan front apron.

Sementara C 300 AMG Line adalah model pertama di Indonesia yang memiliki design grille terbaru dengan desain taburan bintang Mercedes-Benz berwarna krom yang disebut Mercedes-Benz pattern.

Pada bagian interior, The All New C-Class memiliki desain modern dan mewah dengan dasbor yang terbagi menjadi bagian atas dan bawah.

Pada bagian pengemudi, tersedia layar LCD resolusi tinggi berukuran 12,3 inch , yang membedakan tampilan model ini dengan model lainnya yang menggunakan layar bulat klasik.

Central display dari The All New C-Class juga berbeda, dengan layar sentuh dengan ukuran 11,9 inch yang seolah-olah mengambang pada trim mobil.

Tampilan pengemudi dan media pada The All New C-Class memberikan pengalaman yang holistik dan estetis.