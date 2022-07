Hyundai Stargazer Meluncur, Mitsubishi Tak Gentar Hadapi Pesaing Baru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Segmen MPV akan kedatangan pesaing baru yang siap menantang para pendahulunya seperti Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza dan Suzuki Ertiga.

Pabrikan asal Korea Selatan, Hyundai, menyiapkan Stragazer untuk bersaing mendapatkan segmen mobil terbesar ini.

Meski akan kedatangan pesaing baru, Mitsubishi Indonesia tidak khawatir dan menyebut konsumen yang akan menjadi penentu.

"Kita normatif bahwa produk-produk baru akan muncul, ini bagus untuk konsumen untuk bisa memilih. Silahkan konsumen memilih produknya, layanannya, brand image-nya," tutur Diretor of Sales and Marketing Division MMKSI Irwan Kuncoro, saat acara "New Colt L300 5uper Launch – Customer Gathering" yang dilakukan di Harris Convention Hotel, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/7/2022).

Untuk mengantisipasi pesaing, Mitsubishi terus mengembangkan produk sesuai keinginan dari konsumen.

Soal waktu kapan produk baru maupun pembaruan produk dilakukan, Irwan menyebut saat waktunya pas akan diumumkan.

"Kalau bicara antisipasi, terlepas dari kompetitor baru atau tidak, kita secara produk terus melakukan development, ada facelift, produk baru maupun model baru, tinggal ditunggu saja timing-nya," ucapnya.

Aktivitas penjualan dan event untuk lebih dekat dengan konsumen juga dilakukan MMKSI untuk menjaga loyalitas pelanggan.

"Secara aktivitas kita juga seperti marketing kita berjalan terus, jadi dengan berbagai event dan akitivitas pendukung berjalan terus, khususnya untuk Stargazer kita tunggu dulu sampai launching. Sama-sama kita lihat. Jadi bagus-bagus saja untuk konsumen bisa memilih mana yang lebih baik. Kita positif untuk bersaing secara kompetitif," jelas Irwan.