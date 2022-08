Roadster Paling Menawan Mazda MX-5 Mejeng di GIIAS 2022 

Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - PT Eurokars Motor Indonesia (EMI) menampilkan Ini menjadi bukti keseriusan Mazda dalam menghadirkan karya terbaik di GIIAS 2022 untuk publik di Indonesia.

Diperkenalkan kepada publik pertama kali di Chicago Auto Show 1989, Mazda MX-5 hingga saat ini sudah berevolusi hingga generasi ke-4.

Terbaru, Mazda memperkenalkan tipe Mazda MX-5 RF dan pada 2022 ini menghadirkan Mazda MX-5.

Dengan desain sporty khas Mazda dan keseimbangan bodinya yang menawan, sport car besutan Mazda ini menampilkan esensi dari desain KODO - filosofi desain Soul of Motion.

Managing Director PT Eurokars Motor Indonesia Ricky Thio, mengatakan dengan diselenggarakannya GIIAS 2022, semua berharap event ini dapat memicu kembali gairah industri otomotif di Indonesia.

Di jajaran premium SUV, Mazda juga menghadirkan seri produk andalan teranyar mereka yang baru saja dirilis seperti New Mazda CX-8 Elite, New Mazda CX-5 tipe Elite dan Kuro.

Dirilis media April tahun ini, New Mazda CX-5 hadir tidak hanya berevolusi pada teknologi dan fitur, namun juga dari segi desain dengan blueprint DNA khas Mazda.

Padaeksterior, New Mazda CX-5 menghadirkan berbagai elemen baru seperti Front Grille dengan pola elemen 3 dimensi, Signature Wing baru dengan frame tebal yang menegaskan image kuat dan kokoh, desain beserta fitting lampu front and rear lamp yang berubah memberi tampilan yang lebih mewah dan eye-catching, serta beberapa elemen baru lainnya.

New Mazda CX-8 yang dirilis selang beberapa bulan setelah peluncuran New Mazda CX-5, hadir dalam balutan desain KODO, New Mazda CX-8 tampil lebih elegan dan semakin berkelas lewat penyematan new front grille, new 19 inch wheels design, serta LED headlamp with Adaptive Front Lighting System.