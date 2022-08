Wuling Kasih Diskon Sampai Rp 50 Juta di GIIAS 2022, Mobil Listrik Air ev Paling Membetot Perhatian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wuling Motors (Wuling) kembali tampil sebagai peserta di pameran otomotif tahunan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE BSD City, Tangerang, 11-21 Agustus 2022.

Booth Wuling mencapai 1.280 m2 dengan mengusung tema ‘The Future is Now’ dan menampilkan sebanyak 13 unit display yang terdiri dari Wuling Air ev dalam lima pilihan warna, yaitu Pristine White, Galaxy Blue, Avocado Green, Peach Pink, Pristine White, Lemon Yellow.

Di segmen SUV, Wuling memajang Almaz series, meliputi Almaz RS Pro, Almaz Exclusive, dan Almaz Smart Enjoy. Sedangkan, di kelas MPV Wuling turut memamerkan New Cortez tipe EX dan CE, Cortez S, dan New Confero S.

Wuling menyediakan Almaz RS Corner yang menampilkan unit Almaz RS dan penjelasan mengenai ragam inovasi yang dimiliki dan menyediakan juga pengujian baterai Wuling Air ev di booth untuk memastikan keamanan baterai kendaraan listriknya kepada para pengunjung.

Pengunjung juga dapat mencoba produk Wuling Air ev pada dua area yang tersedia di dalam maupun luar ruangan.

Mobil ini paling memancing perhatian karena bodinya yang kompak, tampilan imut dan bergaya urban sekaligus futuristik dan interior lapang.

Wuling Air ev tersedia di arena indoor EV test track di Hall 10 dan pengunjung yang ingin merasakan pengalaman berkendara dengan mobil listrik terbaru dari Wuling ini dapat melakukannya di test drive area B.

Dian Asmahani, Brand & Marketing Director Wuling Motors mengatakan, semangat ‘The Future is Now’ di booth Wuling direpresentasikan lewat penampilan mobil listrik Wuling Air ev.

Mobil listrik Wuling Air ev tampil di booth Wuling Motors di hari pembukaan pameran otomotif GIIAS 2022, Kamis, 11 Agustus 2022.

Mobil yang mengusung tagline Drive For A Green Life ini merupakan kendaraan listrik pertama kami serta lini produk lainnya yang dilengkapi dengan beragam inovasi modern.

"Para pengunjung pun berkesempatan untuk merasakan sensasi berkendara dengan lini produk kami di area test drive yang telah disediakan. Kami juga menawarkan ragam promo spesial bagi pengunjung yang tertarik untuk memiliki produk Wuling di GIIAS yang tentunya sayang untuk dilewatkan,” ujar Dian Asmahani.