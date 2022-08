Lima Pilihan Warna Mobil Listrik Wuling Air ev yang Bisa Dipilih Pengunjung GIIAS 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wuling Motors (Wuling) memajang mobil listrik Wuling Air ev yang baru saja diluncurkan di pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE BSD City, Tangerang.

Total ada lima unit mobil listrik Wuling Air ev yang ditampilkan dalam lima pilihan warna, yaitu Pristine White, Galaxy Blue, Avocado Green, Peach Pink, Pristine White, Lemon Yellow.

Pengunjung bisa menjajal langsung kelapangan kabin mobil listrik kompak empat penumpang ini di booth Wuling. Ada juga kesempatan test drive mobil listrik yang dirakit di pabrik Wuling di Cikarang, Jawa Barat, tersebut.

Ada juga area pengujian baterai Wuling Air ev di booth untuk memberikan informasi tentang keamanan baterai kendaraan listriknya kepada para pengunjung.

Test drive Wuling Air ev terdapat di dua area indoor dan outdoor GIIAS 2022.

Arena indoor EV test track berada di Hall 10 dan di test drive area B.

Di booth seluas 1.280 meter persegi, Wuling menampilkan total sebanyak 13 unit kendaraan. Di segmen MPV, ditampilkan Wuling New Cortez tipe EX dan CE, Cortez S, dan New Confero S.

Di segmen SUV, Wuling menghadirkan Almaz series, meliputi Almaz RS Pro, Almaz Exclusive, dan Almaz Smart Enjoy.

Wuling Air ev didisplay di booth Wuling di pameran otomotif GIIAS 2022, Kamis, 11 Agustus 2022.

Booth Wuling di Hall 6 mengusung tema ‘The Future is Now’.

Untuk memeriahkan GIIAS 2022, Wuling menghadirkan promo spesial dan berbagai kegiatan menarik sampai dengan 21 Agustus 2022.

"Para pengunjung pun berkesempatan untuk merasakan sensasi berkendara dengan lini produk kami di area test drive yang telah disediakan. Kami pun menawarkan ragam promo spesial bagi pengunjung yang tertarik untuk memiliki produk Wuling di GIIAS yang tentunya sayang untuk dilewatkan,” ujar Dian Asmahani, Brand & Marketing Director

Wuling Motors, Kamis, 11 Agustus 2022.

Dian menyatakan, booth-nya juga menyediakan Almaz RS Corner untuk pengunjung yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Almaz RS berikut unit Almaz RS.

Wuling turut menyiapkan 1 unit smart MPV, New Cortez, dan 1 unit Almaz RS, the First Leading Intelligent Digital Car, di test drive area B.

Untuk test drive ini pengunjung tinggal mengisi formulir pendaftaran secara online melalui aplikasi Auto360 untuk selanjutnya melakukan scan barcode dan menunggu giliran di area

test drive.

Untuk setiap transaksi pembelian mobil selama pameran ada potongan hingga Rp50.000.000 untuk semua lini produk, gratis biaya servis berkala sampai dengan 4 tahun/50.000 km

bunga cicilan 0 persen dan tenor panjang hingga 7 tahun serta program trade-in dengan official trade-in partner, OLX Autos.