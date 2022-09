Dibanjiri Fitur Modern, Almaz RS EX Dibanderol dengan Harga Rp 364.100.000

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wuling Motors merilis SUV terbarunya yang dinamai Almaz RS EX. Mobil tersebut dibekali dengan berbagai inovasi canggih untuk mendukung mobilitas pengguna.

Dibanderol dengan harga Rp 364.100.000 (Jakarta Special Price), mobil yang termasuk dalam keluarga The First Leading Intelligent Digital Car ini dilengkapi dengan beberapa fitur anyar yang canggih seperti Advanced Driver Assistance System (ADAS), Wuling Indonesian Command (WIND), fitur berkendara yang lengkap, serta Wuling remote control app.

Tak hanya itu Wuling juga turut menghadirkan tujuh fitur lainnya yang terbagi ke dalam tiga kategori fungsi, Pertama, kategori Adaptive Cruise yang terdiri dari Adaptive Cruise Control (ACC) dan Bend Cruise Assistance (BCA) yang dapat menjaga kecepatan laju mobil saat berkendara.

Selanjutnya kategori Safe Distance Braking Assistance yang terbagi menjadi Safe Distance Warning (SDW), Forward Collision Warning (FCW), Automatic Emergency Braking (AEB) yang dapat memberikan peringatan kepada pengemudi apabila posisi mobil berada di bawah jarak berbahaya.

Kemudian yang terakhir ialah fitur Intelligent Hydraulic Braking Assist (IHBA) yang difungsikan untuk membantu pengemudi menyesuaikan besarnya gaya pengereman secara otomatis.

Selain itu, Almaz RS EX juga dilengkapi dengan Wuling remote control app yang terintegrasi dengan aplikasi MyWuling+, uniknya karena Wuling dilengkapi fasilitas Internet of Vehicle (IOV) sehingga pengguna dapat menjadikan ponselnya sebagai remote control kendaraan.

Tak hanya hanya itu fitur IOV juga dapat membantu pengguna Wuling melakukan beberapa perintah lainnya seperti memanaskan mesin, menyejukkan kabin, membuka tutup jendela, mengetahui lokasi mobil, hingga geo fencing.

Berkat adanya teknologi Wuling Indonesian Command (WIND), pengguna bahkan bisa mengucapkan perintah dalam bahasa Indonesia.

Untuk menjaga keselamatan penggunaannya, Wuling turut menghadirkan sederet fitur keselamatan berkendara seperti Electronic Stability Control (ESC), Traction Control System (TCS), Antilock Braking System (ABS), Electronic Brakeforce Distribution (EBD), Emergency Stop Signal (ESS), Hill Hold Control (HHC), SRS Airbag (front & side), Tire Pressure Monitoring System (TPMS), ISOFIX, 360 Camera, Front and Rear Parking Sensor.

Saking banyaknya fitur yang disematkan Wuling pada Almaz RS EX, membuat Flagship SUV ini diklaim jadi kendaraan terlengkap di kelasnya.

Sementara untuk dari segi performa, Almaz RS EX dikabarkan dibekali mesin berkapasitas 1.500cc turbo, 4 silinder, DOHC, DVVT, dan transmisi CVT.

Dengan dapur pacu tersebut Almaz RS EX dapat menghasilkan tenaga maksimal 140 hp per 5.200 rpm dengan torsi maksimum hingga 250 Nm per 1.600-3.600 rpm.

Nantinya Almaz RS EX akan tersedia beberapa pilihan warna yaitu Dazzling Silver, Carnelian Red, Pristine White, Aurora Silver, dan Starry Black.