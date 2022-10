Pepsi Operasikan Truk Semi Listrik Pertama Bikinan Tesla Desember Ini

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Tesla Inc memulai produksi truk semi listrik dan PepsiCo Inc akan menjadi konsumen pertamanya dan unit perdana yang diproduksi akan dikirim mulai 1 Desember 2022.

Pernyataan ini disampaikan CEO SpaceX dan Tesla, Elon Musk menuliskan cuitan dalam akun Twitternya pada Kamis kemarin.

Menurut Reuters, Jumat (7/10/2022), Elon Musk sebelumnya telah meluncurkan prototipe Semi bertenaga baterai yang futuristik pada 2017.

Sat itu dia mengatakan bahwa truk di kelas 8 akan mulai diproduksi pada 2019.

Namun karena kekurangan suku cadang, produksinya ditunda hingga tahun depan. Kemudian pada Agustus 2022, Elon Musk mengumumkan rencana untuk memproduksi truk tersebut.

Dalam cuitan lainnya, Elon Musk menegaskan truk tersebut memiliki jangkauan jarak tempuh 500 mil atau 805 km, namun belum jelas berapa banyak truk Semi yang akan diproduksi.

Biaya produksi truk itu diperkirakan mencapai 180.000 dolar AS meskipun kemungkinan memenuhi syarat untuk mendapatkan keringanan pajak hingga 40.000 dolar AS di bawah program subsidi AS yang disetujui oleh Senat.

PepsiCo telah memesan 100 truk semi listrik Tesla di 2017 untuk mengurangi biaya bahan bakar dan emisi armadanya.

Dalam sebuah wawancara dengan CNBC pada tahun lalu, bos PepsiCo Ramon Laguarta mengatakan transportasi menyumbang 10 persen dari emisi gas perusahaan.

Produsen soda Mountain Dew dan keripik Doritos juga sebelumnya mengatakan akan menggunakan truk untuk mengirimkan makanan ringan dan minuman antara pusat manufaktur dan distribusi serta ke retailer.