Tips Memilih Bohlam Lampu LED Berkualitas ala RTD by Rayton

Produk aftermarket lampu LED RTD by Rayton

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem penerangan pada mobil dan motor menjadi sangat penting, terlebih saat melakukan perjalanan di malam hari.

Jangan asal pasang bohlam lampu LED pada kendaraan, sebab jika salah pilih produk abal-abal maka usia pakainya tidak akan awet.

Keunggulan bohlam LED memang lebih terang, serta hemat energi, sehingga tidak mengganggu sistem kelistrikan kendaraan.

Baca juga: Lampu Belakang Tidak Berfungsi, Tesla Tarik Lebih dari 300.000 Mobil

Agar tidak sembarang pilih, ada tips dari RTD by Rayton Indonesia dalam memilih bohlam LED kendaraan.

Hal ini penting, telebih untuk lampu depan, sebaiknya pilih produk yang sudah jelas dan teruji kualitasnya. Pastikan mereknya telah dikenal luas dan memiliki distributor resmi di Indonesia.

Bohlam LED bermerek terkenal umumnya telah melewati uji kualitas, sehingga dijamin memiliki durabilitas tinggi.

Layaknya produk RTD by Rayton, yang telah lulus QC (Quality Control) dengan berbagai parameter pengujian ketat.

Selain itu bohlam LED Rayton juga telah dibekali relay, heat sink, ataupun kipas agar bohlam LED tidak mudah panas.

Baca juga: Jelang Musim Dingin, Louis Vuitton Bakal Kurangi Penggunaan Lampu di Toko-tokonya

Alhasil umur pakainya bisa lebih tahan lama, lalu pastikan pilih bohlam lampu LED yang sinarnya terfokus tidak melebar dan pastikan pula bohlam LED tak mudah mati ketika terkena goncangan.

Tidak kalah penting, sesuaikan temperatur warna bohlam LED, misal kegunaannya untuk lampu utama, lampu senja, lampu dim atau buat lampu kabut. Tujuannya agar tidak menyilaukan dan membahayakan pengendara lain.

Untuk lampu utama, sebaiknya pilih temperatur 4.300K (Kelvin) berwarna putih kekuningan atau temperatur 6.000K berkelir putih bening.

Berikutnya untuk lampu dim, temperatur yang disarankan adalah 4.300K, sehingga tak bikin silau pengendara lain dari arah berlawanan.

Adapun untuk lampu kabut dianjurkan pakai temperatur 2.800 - 3.000K berwarna kuning keemasan, atau bisa pakai 4.300K berwarna putih kekuningan agar sorotannya sanggup menembus derasnya hujan dan kabut.

Terakhir pastikan bohlam lampu LED yang digunakan adalah produk RTD by Rayton, juara kualitasnya dan dirancang khusus sesuai kebutuhan kendaraan.

"Kami adalah principle perusahaan modal asing asal Cina, kami memiliki pabrik untuk produksi sendiri dan sebenarnya kami sudah jalan lebih dari 3 tahun untuk pasar 2W. Di tahun 2022 akhir ini, kami siap meramaikan pasar 4W untuk kebutuhan dan mencapai kepuasan end user konsumen di Indonesia," tutur National Sales Manager Rayton Indonesia Tommy, Sabtu (10/12/2022).

RTD by Rayton berkantor pusat di Guangzhou, Cina. Menurut Tommy, pasar lampu LED Aftermarket sudah banyak variannya, sehingga pihaknya lebih spesifik dalam menentukan tipe dan jenis, sesuai dengan customer wants dan costumer need.

"Kami memiliki tiga segmen varian lampu LED, yaitu tipe standard, tipe middle atau menengah dan tipe premium. Semua tipe ini tentunya dengan spesifikasi OEM Quality," jelasnya.