Kaleidoskop 2022: Daftar Skuter yang Mengaspal di Tahun 2022

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepanjang 2022, para pabrikan sepeda motor bersaing cukup ketat untuk menggaet konsumen. Terutama di kelas skuter.

Tercatat Honda paling banyak mengenalkan produk berjenis skuter pada 2022, mulai dari Vario 160, ADV 160 hingga Vario 125 versi terbaru.

Berikut Tribunnews.com rangkum daftar skuter yang mengaspal pada tahun 2022:

1. Honda Vario 160

Dirilis pada 2 Februari 2022, All New Honda Vario 160 membawa banyak ubahan dari segi desain, mesin dan fitur.

Skuter ini dijual ke konsumen dengan harga Rp 25.800.000 untuk varian CBS dan varian ABS dibanderol dengan harga Rp 28.500.000.

Untuk performa, mesin baru 160cc 4 katup eSP+, All New Honda Vario 160 mampu menghasilkan tenaga maksimal 11,3 kW dan torsi puncak 13,8 Nm.

2. ADV 160

PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan skuter bergaya petualang Honda ADV 160 pada 1 Juli 2022 yang ditawarkan ke konsumen dengan harga mulai dari Rp 36 juta hingga Rp 39 juta.

ADV keluaran terbaru ini mengusung mesin baru 160cc 4 katup, berpendingin cairan, eSP+ dengan sistem pembakaran injeksi PGM-FI, yang mampu memuntahkan tenaga sebesar 11,8 kW dan torsinya hingga 14,7 Nm.

3. Honda Vario 125

PT Astra Honda Motor (AHM) akhirnya melakukan penyegaran pada Vario 125 pada 26 September 2022.

New Honda Vario 125 dipasarkan dalam tiga tipe, tipe CBS dijual dengan harga Rp 22.350.000, tipe CBS ISS dibanderol sebesar Rp 24.000.000 dan tipe CBS ISS SP ditawarkan seharga Rp 24.250.000 on the road (OTR) DKI Jakarta.