Ariel dan Signature A.R.L Dragster dari Italjet Betot Perhatian Pengunjung IIMS 2023

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Area sepeda motor premium menjadi salah satu promadona pengunjung di pameran Indonesia International Motor Show (IIMS 2023) yang berlangsung pada 16-26 Februari 2023 di JI Expo Kemayoran, Jakarta.

Satu diantaranya yang ditawarkan oleh PT Utomo International [Utomocorp] yang membuka booth di Hall C3 JIExpo.

Di pameran ini mereka membawa produk terbaiknya dari 4 merek premium. Yakni Urban Superbike Italjet Dragster, skuter retro Royal Alloy, skuter listrik NIU Motorcycles dan moge elektrik Energica yang muncul dengan sederet pembaruan serta terbungkus dalam kemasan khusus.

Di pameran ini Utomocorp juga meluncurkan motor Italjet Dragster Signature A.R.L Dragster Super Limited Edition kolaborasi spesial Ariel Noah dengan Smoked Garage sebanyak 50 unit.

Untuk segmen elektrifikasi Otomocorp menampilkan brand Energica. Di IIMS 2023 mereka memajang Energica EsseEsse9+ Police dan Energice Experia Police yang digunakan oleh kepolisian RI untuk pengawalan KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu.

Sementara di pasar skuter elektrik yang menjadi primadona penjualan Utomocorp memajang edisi baru NIU F4, NIU G5, NIU G3 dan NIU NQI Sport.

Kali ini Utomocorp menhyuguhkan skuter skeleton dalam warna reguler, Merah, Putih dan Kuning untuk merespons minat para penggemar motor out of the box dari Italia yang ingin tampil beda dengan seragam baru.

Sentuhan warna ini memberikan kesegaran secara visual memadukan konsep industrial dengan balutan kelir mencerahkan.

Sekadar catatan, di 2021 lalu Utiomocorp sukses memasarkan 40 unit Italjet Dragster Limited Edition dari total 499 unit motor ini yang dijual di seluruh dunia.

"Selain produk reguler Italjet Dragster dalam warna solid,pada kesempatan ini menjadi momen spesial bagi Utomocorp karena mempersembahkan produk edisi kolaborasi istimewa antara seorang musisi besar di dunia musik Tanah Air yakni Ariel Noah dengan workshop Smoked Garage," ujar Denny Utomo, CEO Utomocorp, Kamis 16 Februari 2023.

Denny menjelaskan, edisi ini lahir dari hasil jawaban atas tantangan kami kepada Smoked Garage untuk bisa membuat karya yang spektakuler bukan hanya untuk para motorcycle enthusiast namun juga penikmat musik dan pegiat seni lainnya.

"Karakter Ariel sebagai Superstar yang telah melahirkan karya-karya besar bersanding dengan sosok Italjet Dragster yang eksentrik akan menjadi sebuah karya fenomenal dalam jumlah terbatas hanya 50 unit," ujar Denny Utomo.

Pecinta di Indonesia bisa mendapatkan produk dengan nama Signature A.R.L Dragster ini dengan harga Rp 175 juta.

Untuk segmen skuter premium Utomocorp menampilkan edisi masa keemasan subkultur Mods di tahun 1960-an di Inggris. Royal GP150 Heritage Series menjadi produk yang diangkat sebagai bentuk penghargaan pada zaman perkembangan trend skuteris dalam budaya berkendara dipadukan dengan musik punk hingga menjadi mode sampai sekarang.