All New Honda HR-V Monochrome Series Mejeng di IIMS 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Honda pamer All New Honda HR-V Monochrome Series untuk pertama kalinya di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, mengatakan setelah mengumumkan opsi seri warna monochrome untuk model All New Honda HR-V, kini konsumen dapat melihat secara langsung dimana mobil ini dipamerkan di ajang IIMS 2023.

"Kami berharap opsi seri warna monochrome ini dapat menjadi pilihan konsumen bisa mendapatkan kedua warna favorit ini," tutur Billy, Senin (20/2/2023).

Baca juga: Begini Gaya Presiden Jokowi Jajal Motor Listrik Honda di IIMS 2023

Sebelumnya, Januari lalu PT Honda Prospect Motor memperkenalkan seri warna monochrome Sand Khaki Pearl dan Ignite Red Metallic untuk model All New Honda HR-V. Seri warna baru tersebut sudah diproduksi pada awal bulan Februari 2023.

Sebelumnya, warna Sand Khaki Pearl dan Ignite Red Metallic pada All New Honda HR-V hanya tersedia dalam varian two tone yang dikombinasi dengan atap berwarna hitam.

Sejak diluncurkan pada bulan Maret tahun 2022, kedua warna tersebut menjadi favorit konsumen dan menerima angka pemesanan yang tinggi dari konsumen.

Seri monochrome Sand Khaki Pearl tersedia untuk varian 1.5 Turbo RS, 1.5L SE dan tipe E.

Sementara seri monochrome Ignite Red Metallic khusus khusus tersedia untuk varian 1.5 Turbo RS.

Selain kedua seri warna baru tersebut, All New Honda HR-V juga hadir dengan pilihan warna lainnya seperti Meteoroid Gray Metallic, Crystal Black Pearl dan Platinum White Pearl.

Baca juga: Honda Prediksi Segmen Pembeli LCGC Masih Akan Dominasi Industri Otomotif Beberapa Tahun ke Depan

All New Honda HR-V menjadi display di booth Honda di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, JIExpo, Kemayoran, Jakarta, 16-26 Februari 2023.

Hingga Januari 2023, All New Honda HR-V telah mencatat penjualan secara retail sebanyak 26.214 unit di Indonesia.