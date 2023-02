Alasan All New Lexus RX Baru Diluncurkan Sekarang: Ada Penyesuaian Spesifikasi

Peluncuran All New Lexus RX di Imerssion By Lexus, Menara Astra, Jakarta, Selasa (21/2/2023). Dok: Endrapta Pramudhiaz

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lexus Indonesia mengungkap alasan di balik peluncuran All New Lexus RX yang memakan waktu cukup lama.

Diketahui, lini mobil ini sudah sempat diperkenalkan ke publik ketika perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022.

Baru pada Selasa (21/2/2023) ini, Lexus Indonesia melakukan peluncuran All New Lexus RX yang hadir dengan pilihan powertrain baru, yaitu Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan Hybrid Electric Vehicle (HEV).

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma mengungkap alasannya. Menurut dia, butuh waktu yang cukup untuk melakukan pengetesan pada kendaraan yang akan diluncurkan.

"Butuh waktu yang cukup. Kami kalau meluncurkan kendaraan perlu pengetesan. Ini kendaraan apakah memang layak digunakan di jalanan Indonesia atau tidak," katanya dalam acara peluncuran di Imerssion By Lexus, Menara Astra, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Lalu, ia mengatakan perlu ada penyesuaian spesifikasi karena kondisi jalan di Indonesia yang berbeda dengan negara lain.

"Kedua adalah penyesuaian spesifikasi. Khususnya Indonesia. Karena kita tahu jalanan di indonesia cukup spesifik dan berbeda dengan jalan-jalan lain. Terutama di Jepang," ujar Bansar.

"Karena itu kami butuh waktu bagaimana kita bisa menyesuaikan spesifikasi bahkan sampai detail kecil harus kita cek sehingga customer kita bisa menjalani kendaraan dengan aman," katanya melanjutkan.

Dalam peluncuran ini, The All New Lexus RX hadir dalam tiga pilihan powertrains, yaitu Lexus RX 450h+ Luxury (PHEV), Lexus RX 350h Luxury (HEV), dan Lexus RX 350 Luxury (Gasoline).

Powertrain PHEV pada The All New Lexus RX 450h+ Luxury ditunjang dengan engine 2.5L 4-silinder Plug-In Hybrid Electric bertenaga 304 Hp dengan transmisi Hybrid Transaxle CVT.

Digabungkan dengan baterai lithium-ion berdaya 18,1 kWh, mendukung kinerja motor listrik di roda depan dan belakang untuk menciptakan sistem AWD (E-Four) yang tangguh dan efisien.

Lexus RX 450h+ Luxury memiliki jarak tempuh full EV tanpa bantuan motor bakar sekitar 60–70 km.

Lexus RX 450h+ Luxury dilengkapi dengan AC Wall Charger untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ingin melakukan isi ulang baterai di rumah dengan durasi pengecasan sekitar 2,5 – 3 jam hingga baterai penuh 100 persen.

Untuk model Lexus RX 350h Luxury, memiliki kesamaan mesin dan transmisi dengan RXPHEV.

Melalui powertrain HEV dengan output tenaga 247 Hp dan berpenggerak FWD, mobil ini disebut cocok bagi pelanggan yang ingin merasakan keseimbangan antara efisiensi dan kenyamanan berkendara.

Powertrain Gasoline pada RX generasi kelima ini hadir dengan tenaga yang disebut lebih powerful dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Lexus RX 350 Luxury, memiliki engine 2.4L 4-silinder turbocharged yang mampu menghasilkan tenaga 275 Hp dengan penggerak roda depan (FWD) dan disalurkan melalui transmisi otomatis 8-speed Direct Shift.