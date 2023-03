Dibuka 10 Maret, Banyak Mobil Baru akan Meluncur di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 akan kembali digelar di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan selama 11 hari mulai 10 sampai 16 Maret 2023

Pameran yang dihelat oleh Gabungan Industri Otomotif Indonesia (Gaikindo) ini akan diikuti puluhan brand kendaraan roda empat anggota Gaikindo.

Sejumlah brand yang sudah mengkonfirmasi berpartisipasi sebagai exhibitor di pameran ini adalah BMW M, Chery, Citroen, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mitsubishi Motors, Nissan, Porsche, Subaru, Suzuki, Toyota, dan Wuling

Bocoran Mobil Baru

Yang menarik dari pameran GJAW 2023 adalah akan diluncurkannya sejumlah mobil baru dari agen pemegang merek. Sebagian di antaranya adalah mobil tipe sport utility vehicle (SUV).

Baca juga: Berburu Mobil Baru Sambil Nonton Konser Musik di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023

Dilihat dari tanggal penyelenggaraannya pameran GjAW 2023 merupakan momen tepat untuk berbelanja kendaraan baru untuk kebutuhan mudik Idul Fitri tahun ini karena momen pameran ini bertepatan dengan beberapa minggu menjelang tibanya bulan suci Ramadhan disusul dengan Lebaran.

Sejumlah booth agen pemegang merek (APM) dipastikan akan menghadirkan berbagai program promosi untuk menarik minat masyarakat yang sedang mencari informasi untuk membeli mobil baru atau mengganti mobil lamanya dengan mobil baru (trade in), mulai dari harga spesial pameran, uang muka (DP) rendah, sampai cicilan rendah dan tenor panjang.

"Pameran GJAW 2023 yang kami selenggarakan di awal tahun merupakan salah satu ajang untuk menyampaikan Produk Otomotif terbaru, apalagi produk otomotif bisa dikatakan produk yg mirip dengan produk lifestyle. Dari tahun ke tahun senantiasa selalu ada pembaharuan baik model maupun berbagai macam fitur-fitur yang ada," ujar Kukuh Kumara, Sekretaris Umum GAIKINDO, Rabu, 1 Maret 2023.

Dia menambahkan, dengan pencatatan ekonomi Indonesia yang berhasil tumbuh 5.32 persen pada tahun lalu, pelaksanaan pameran GJAW akan menjadi sinyal positif untuk capaian penjualan kendaraan bermotor domestik di awal tahun.

Yohannes Nangoi, Ketua Umum GAIKINDO mengatakan, GJAW sejak awal ditujukan untuk memamerkan perkembangan industri Indonesia membangun permintaan konsumen, dan menciptakan pasar yang kuat.

“GAIKINDO ingin terus menyambung momentum positif yang dicapai industri otomotif Indonesia pada tahun 2022 lalu. Karena itu GJAW diselenggarakan di awal tahun, sebagai dorongan agar industri otomotif Indonesia dapat mempertahankan angka penjualannya di tahun ini,” ujarnya.

Nangoi juga menjelaskan mempertahankan pencapaian angka penjualan yang baik adalah kunci menarik investasi sektor otomotif, pada tahun 2022 lalu industri otomotif mencatat penjualan mencapai 1.048.040 unit.

Untuk diketahui, GJAW 2023 mengkolaborasikan pameran otomotif dan gaya hidup buat mereka yang punya potensi besar membeli kendaraan di awal tahun.

Para pengunjung GJAW x Lifestyle 2023 akan dapat menikmati pameran tren dan hobi dalam satu waktu dan tempat, menikmati launching, inovasi terbaru, tidak lupa penawaran dan promo terbaik dari industri otomotif, sekaligus suguhan dari dunia lifestyle dan entertainment, salah satunya lewat Jakarta Concert Week.

Baca juga: 11 Hari Ajang IIMS 2023, Kendaraan Listrik DFSK Terpesan Hingga 516 Unit

Jakarta Concert Week (JCW) akan berlangsung sepanjang pameran GJAW hari di area Plenary Hall – Jakarta Convention Center (JCC) dengan menghadirkan konser yang akan menampilkan musisi ternama yang dikemas dalam rangkaian kolaborasi multigenre spektakuler dan berbeda dari yang pernah ada sebelumnya.

Berikut line up yang akan tampil di Jakarta Concert Week 2023:

Jumat, 10 Maret 2023​: AHMAD DHANI PROJECT.

Senin, 13 Maret 2023​: TRILOGY (Ardhito, Kunto Aji, Pamungkas).

Selasa, 14 Maret 2023​: DANGDANCE (Inul Daratista, Ayu Ting Ting, Dipha Barus).

Rabu, 15 Maret 2023​: THE GREATEST HITS: Potret | Maliq & D’Essentials.

Kamis, 16 Maret 2023​: NOAH Monochrome.

Jumat, 17 Maret 2023​: SOUND OF 2000 (Samsons x Yovie Nuno x D’Masiv).

Sabtu, 18 Maret 2023​: *SPECIAL PERFORMANCE*

Minggu, 19 Maret 2023​: TRIO LESTARI with Rio Febrian feat. Rizky Febian.