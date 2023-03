GJAW 2023 akan Berkelas Dunia dengan Konser Johnny Stimson, Ini Harga Tiketnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 yang akan berlangsung pada 10-19 Maret 2023 mengusung identitas baru GJAW x Lifestyle.

Selain memamerkan produk otomotif, acara ini akan didukung dengan kehadiran anekaragam gaya hidup atau lifestyle dengan berbagai hiburan (entertainment), fashion, serta aneka food and beverage, termasuk didalamnya adalah gelaran konser Jakarta Concert Week 2023 (JCW).

Jakarta Concert Week akan menarik target market yang lebih luas lagi untuk pengunjung yang menyukai musik, lifestyle, fashion dan otomotif akan ada 6 show berkualitas yang wajib ditonton, seperti Ahmad Dhani Project, Konser The Greatest Hits dari konser Maliq & D’Essentials dan konser Potret.

Ada pula konser NOAH Monochrome, Sound Of 2000 dari Samsons, Yovie Nuno dan D’Masiv, Special International Concert dari Johnny Stimson dan konser Trio Lestari dengan Rio Febrian feat Rizky Febian.

Untuk menyaksikan konser di Jakarta Concert Week (JCW) di Plenary Hall – Jakarta Convention Center, Jakarta, sudah termasuk dengan tiket masuk ke Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW), yang dapat diperoleh hanya di Blibli.com.

Harga tiket konser Jakarta Concert Week 2023 spesial internasional perform Johnny Stimson adalah:

1. Platinum : Rp 1.348.922 - Rp 1.477.391.

2. Gold : Rp 701.439 - Rp 768.243.

3. Festival : Rp 377.698 - Rp 413.669.

4. Tiket Terusan : Rp 1.284.688.

Harga sudah termasuk pajak dan admin fee.

Johnny Stimson merupakan penyanyi asal Amerika Serikat dengan lagu yang terbaru adalah All I Want is You. Ia juga pernah tampil di pagelaran Java Jazz Festival 2022.

Jakarta Concert Week (JCW) akan berlangsung pada perhelatan Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pukul 19.00 – 21.00 WIB.