Wuling Alvez Mulai Ditawarkan ke Masyarakat Kota Bogor, Harga Mulai Rp 213 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai meluncur secara resmi di ajang IIMS 2023, SUV pendatang baru Wuling Alvez melanjutkan rangkaian peluncuran di berbagai daerah.

Kali ini, bersama PT Arista Jaya Lestari, PT Kumala Cemerlang Abadi dan PT Prima Wahana Automobil, Wuling Motors resmi meniagakan lini produk terbarunya untuk masyarakat Bogor dan sekitarnya dengan harga mulai dari Rp 213.000.000 (OTR Bogor).

Wuling memamerkan Alvez di Botani Square, Bogor hingga 12 Maret 2023, sehingga konsumen bisa melihat dan mengeksplor keunggulan Alvez.

Regional Sales Manager Wuling Motors Kharismawan Awangga, mengatakan Wuling Alvez merupakan lini produk terbaru di segmen compact SUV yang khusus diluncurkan untuk konsumen di Tanah Air.

"Melihat antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap Alvez yang stylish dan inovatif, kini kami tampilkan Alvez di Botani Square secara khusus untuk menyapa konsumen di Bogor dan sekitarnya. Mari kunjungi Botani Square untuk melihat langsung inovasi Wuling dan mencoba pengalaman berkendara menyenangkan bersama Alvez," tutur Kharismawan, Selasa (7/3/2023).

Guna menarik minat konsumen, Wuling menyajikan berbagai promo menarik yang bisa didapatkan selama pameran.

Bagi konsumen yang ingin mencoba ragam inovasi dari Wuling, tersedia juga unit test drive yang bisa dicoba.

Nama Alvez memiliki arti ‘All At Once’ dalam bahasa Inggris yang melambangkan sebuah perpaduan antara desain eksterior yang stylish, interior yang modern, serta inovasi teknologi berkendara di dalam satu produk SUV.

Sejalan dengan hal tersebut, Wuling pun menyematkan tagline ‘Style and Innovation in One SUV’ pada Alvez.

Dengan segala kelebihannya, compact SUV ini ditujukan bagi mereka yang berjiwa muda, bergaya modern dan cerdas dalam memilih.

Dari sisi eksterior, Alvez mengedepankan style that keeps you moving. Nuansa ini timbul berkat pengaplikasian dynamic dual- tone color, LED DRL serta adjustable LED pada lampu utama, dan LED lampu belakang, bold front grille design, serta cutting-edge 16 inch wheels.

Alvez semakin terasa istimewa dengan adanya electric sunroof dan penggunaan material berkelas untuk menemani dalam setiap perjalanan.

Beralih ke area lainnya, fitur hiburan pun tersedia untuk menghibur pengguna selama berkendara dengan compact SUV Wuling ini.