Bersama Seniman Lokal, MG Motor Tampil di GJAW 2023 dengan New MG ZS yang Eksentrik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengawali kolaborasi dengan seniman Muklay pada Juli 2022 melalui MG 5 GT berwarna kuning yang mengilustrasikan 10 karakter unik.

Khusus di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, MG Motor Indonesia bekerja sama dengan seniman lokal lainnya, yakni Abenk Alter.

Karya kolaborasi MG x Abenk Alter kini diwujudkan pada New MG ZS berlapis warna scarlet red khasnya MG.

Warna merah yang semula sudah berkesan seksi kini tampil beda. New MG ZS nampak begitu eksentrik berkat paduan coretan nyeni khas Abenk yang ia jelaskan sebagai ‘fastline’ atau menggaris cepat, yang membuat hasil visualnya terlihat random atau acak, namun di saat yang bersamaan sangat atraktif. Nuansa Brit Dynamic yang diusung MG pun kembali dibuat lebih dinamis.

Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin, mengatakan apresiasi terhadap setiap individu berbakat Indonesia sangatlah penting dan MG yakin hal tersebut mesti diwujudkan secara kolektif.

"MG boleh sedikit berbangga karena terus konsisten mewujudkan hal tersebut melalui beragam kolaborasi dengan individu muda Indonesia yang penuh dengan kreativitas, dengan tujuan besarnya untuk dapat menjadi merek kendaraan yang ‘relate’ dengan anak muda Indonesia," tutur Arief saat pembukaan booth MG di GJAW 2023, JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Kolaborasi dengan Abenk menjadikan booth MG bergaya art space, yang merupakan cara MG menjawab tema besar GJAW x Lifestyle.

"Bersama Abenk Alter, kami rasa pekerjaan rumah ini sudah MG selesaikan dan patut mendapatkan nilai sempurna. MG merupakan merek mobil yang sudah berusia hampir seratus tahun dan merupakan bagian dari kultur pop di Inggris, maka inisiatif ini menurut kami sudah on the right track," ucap Arief.

Karakter ilustrasi Abenk Alter sarat dengan social consciousness dan keinginan untuk memberikan dampak positif bagi generasi muda.

Abenk Alter sendiri adalah seniman yang berbasis di Jakarta dan dikenal dengan ciri khas karyanya yang merupakan perpaduan gaya neo cubism dan pop culture.

Selain pernah terpilih sebagai salah satu dari 40 under 40: The Indonesia Vanguard of 2020 oleh Majalah Prestige Indonesia.

Abenk pernah berkolaborasi dengan brand global lainnya, antara lain dari industri sport dan fashion.

"Kolaborasi MG x Abenk Alter ini adalah cara saya berkreasi dan mengeksplorasi serta menerjemahkan salah satu dari 4 nilai yang terkandung dalam Brit Dynamic yang selalu diunggulkan MG, yaitu desain yang cutting-edge," ungkap Abenk.