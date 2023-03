Daihatsu All New Ayla 2023 Dijual di GJAW, Harga Mulai Rp134 Juta

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Astra Daihatsu Motor (ADM) pertama kali menjual produk terbarunya, All New Ayla 2023 di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, JCC Senayan, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Dengan menggunakan platform baru Daihatsu New Global Architecture (DNGA), Daihatsu berhasil meningkatkan performa dan kenyamanan berkendara dari All New Ayla.

Efisiensi bahan bakar yang tinggi pun tetap terjaga dengan menggunakan mesin baru 1,2 liter WA VE yang memiliki torsi besar pada RPM rendah.

Marketing Director dan Corporate Planning & Communication Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Sri Agung Handayani, mengatakan ada tiga nilai yang diberikan dari Ayla terbaru ini.

"Pertama Valuable, memberikan nilai tambah bagi konsumen, yaitu pertama eksteriornya baru, desain interiornya juga baru dan kami menggunakan dua engine yaitu 1.0 L dan 1.2 L, transmisinya sudah menggunakan D-CVT," tutur Agung dalam konferensi pers di GJAW 2023, Jumat (10/3/2023).

Kedua Comfort, tingkat kenyamanannya diklaim lebih tinggi, karena Daihatsu menggunakan suspensi baru dan memberikan beberapa fitur lainnya.

Ketiga Compact, mobil ini memiliki ukuran yang compact, tetapi tetap memiliki kabin yang lega dan luas.

"Kita memiliki tiga varian, muali dari varian M, X dan R. Untuk yang pelanggan yang ingin tampil lebih modis dan stylish, kami menyediakan varian ADS. Untuk pemesanan kita buka mulai hari ini," ungkap Agung.

Berikut harga lengkap All New Daihatsu Ayla 2023 :

1.0 M MT : Rp 134.000.000

1.0 X MT : Rp 146.900.000

1.0 X CVT : Rp 166.900.000

1.2 R MT : Rp 164.000.000

1.2 R CVT : Rp 184.000.000

1.0 ADS MT : Rp 152.800.000

1.0 ADS CVT : Rp 172.800.000

1.2 ADS MT : Rp 169.900.000

1.2 ADS CVT : Rp 189.900.000