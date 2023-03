Lexus Kenalkan Mobil Listrik Murni RZ di GJAW 2023

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lexus Indonesia meneruskan komitmen untuk menciptakan ekosistem elektrifikasi dengan kehadiran mobil listrik murni Lexus RZ di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023.

Desain eksterior pada The All New Lexus RZ mengadopsi bahasa desain baru Lexus, yaitu Spindle Body Concept yang berfokus pada efisiensi aerodinamis.

Pada bagian kabin, The All New Lexus RZ mengaplikasikan konsep Tazuna Cockpit untuk meningkatkan koneksi pengemudi dengan kendaraan.

Baca juga: Kia Serahkan Mobil Listrik EV6 ke Pembeli Pertama di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023

Kemudian, khusus untuk material pada jok mobil model ini, Lexus menggunakan bahan ultrasuede yang merepresentasikan sustainability sebagai bagian dari kontribusi Lexus untuk merealisasikan carbon neutrality society.

General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma, menyampaikan keikutsertaan Lexus Indonesia di ajang GJAW 2023 merupakan sebuah momentum untuk memperlihatkan langkah konkret visi elektrifikasi Lexus dalam merealisasikan carbon-neutral society.

"Pada ajang GIIAS 2022 tahun lalu, kami menghadirkan mobil konsep Lexus LF-Z Electrified Concept yang merupakan simbol transformasi The Next Generation of Lexus, mobil ini akhirnya terealisasi melalui The All New Lexus RZ. Tentunya, dengan kehadiran kendaraan listrik yang semakin lengkap dan beragam juga menunjukkan komitmen Lexus dalam memberikan kemewahan yang personal (Making Luxury Personal)," tutur Bansar di GJAW 2023, Jumat (10/3/2023).

Kehadiran The All New Lexus RZ melengkapi Lexus Medium Luxury SUV, yang menyediakan kendaraan dengan powertrains elektrifikasi paling lengkap mulai dari Hybrid Electric, Plug-in Hybrid Electric dan kini Battery Electric pada The All New Lexus RZ.

Dengan demikian, Lexus memperluas pilihan pelanggan setia dan mempertegas komitmen sebagai Luxury Automotive Brand dengan The Most Complete Electrified Line-up yang memiliki berbagai pilihan kendaraan elektrifikasi.

Kehadiran Lexus di GJAW 2023, menampilkan booth dengan aksen berwarna biru dan jajaran kendaraan 100 persen elektrifikasi seperti Lexus RX 450h+ Luxury yang memiliki powertrain Plug-in Hybrid Electric, Lexus RX 350h Luxury yang memiliki powertrain Hybrid Electric dan Lexus UX 300e yang memiliki powertrain Battery Electric, serta dilengkapi dengan Medium Sedan Luxury yaitu Lexus ES 300h Ultra Luxury dengan powertrain Hybrid Electric, menunjukkan konsistensi Lexus dalam merepresentasikan visi elektrifikasinya.

"Kami harap dengan partisipasi Lexus di GJAW 2023 dan tampilan perdana dari Lexus First Dedicated BEV Model, The All New Lexus RZ, pengunjung dan Lexus Enthusiast dapat melihat konsistensi dan kontinuitas Lexus dalam mewujudkan visi elektrifikasi dan komitmen untuk menjadi Luxury Lifestyle Brand yang dapat menyediakan beragam kendaraan listrik sesuai dengan kebutuhan pelanggan," ungkap Bansar.