Harga Suzuki Grand Vitara Rp 359.400.000 untuk Tipe GL, Rp 387.400.000 untuk Tipe GX

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Seperti dijanjikan, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) akhirnya resmi mengumumkan harga SUV terbarunya yang akan bertarung di pasar SUV segmen B di Indonesia, Grand Vitara di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023, hari ini, Jumat 10 Maret 2023.

Suzuki membanderol Grand Vitara dengan harga kompetitif Rp 359.400.000 untuk tipe GL dan Rp 384.400.000 serta Rp 387.400.000 untuk tipe GX, harga tersebut tergantung warna.

Begini rinciannya. Untuk varian GX Suzuki menyediakan 4 pilihan warna, yaitu Pearl Splendid Silver + Black, dan Pearl Artic White + Black dengan harga Rp 387.400.000.

Ada juga warna Pearl Celestial Blue dan Pearl Midnight Black yang ditawarkan dengan harga lebih rendah Rp 384.400.000.

Sedangkan pada varian GL tersedia 3 pilihan warna seperti Pearl Artic White, Prime Grandeur Grey dan Pearl Midnight Black, yang ditawarkan dengan harga lebih terjangkau yakni Rp 359.400.000.

Semua harga tersebut adalah berlaku On The Road DKI Jakarta.

"Kami harapkan produk Medium SUV ini dapat diterima masyarakat dengan baik. Kami sangat peduli dengan kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga kami menghadirkan produk yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan produk Medium SUV pintar dengan kualitas terbaik di lengkapi dengan kemajuan teknologi,” ujar Sales Marketing Director Suzuki Indonesia, Matsushita Ryohei.

Baca juga: Grand Vitara Jadi Magnet Kuat Pengunjung Sambangi Booth Suzuki Indonesia di IIMS 2023

Sebelumnya, Sales and Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales Donny Saputra memang menjanjikan harga Grand Vitara tetap akan value for money bagi konsumen.

Pihaknya menjaga komitmen agar mobil-mobil yang dipasarkan Suzuki di Indonesia tetap value for money bagi masyarakat dengan fitur yang lebih berlimpah.

Compact SUV Suzuki Grand Vitara resmi diluncurkan di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat 10 Maret 2023. Suzuki membanderol Grand Vitara dengan harga kompetitif Rp 359.400.000 untuk tipe GL dan Rp 384.400.000 serta Rp 387.400.000 untuk tipe GX, tergantung warna.

Grand Vitara dibekali mesin K15C Dual Jet didukung teknologi SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) yang ramah lingkungan dan memberikan efisiensi optimal, menjadikan SUV ini model kendaraan Suzuki yang dibekali mesin hybrid.

Mesin ini mampu menghasilkan daya maksimum 103 PS pada 6.600 rpm serta torsi 136,8 Nm pada 4.400 rpm dengan transmisi 6-speed dengan fitur paddle shift di setir.

Desain bodinya tampil lebih berotot didukung ground clearance tinggi. Grand Vitara memiliki dimensi bodi 4.345 mm, lebar 1.795 mm, dan tinggi 1.645 mm, serta ground clearance setinggi 210 mm.

Baca juga: Soal Harga Grand Vitara, Suzuki Tak Gentar 2 Pabrikan Pasang Banderol Miring untuk SUV Anyarnya

Fitur-fitur pendukung SUV ini antara lain 360 Camera, Panoramic Sunroof, 9inch Head Unit Display, Auto-dimming Center Mirror, Audio Voice Recognition, serta Autolight with Guide Me Light. Sedangkan dari segi keamanan, Grand Vitara sudah dilengkapi dengan 6 Airbag.