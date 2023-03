Harga Makin Terjangkau, Smoot Motor Dukung Kebijakan Insentif Pembelian Motor Listrik

Smoot Motor. Menko Marves Luhut Panjaitan menyampaikan program subsidi pembelian motor listrik diberikann sebesar Rp 7 juta per satu konsumen dan mulai berlaku efektif untuk pembelian mulai tanggal 20 Maret 2023.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Smoot Motor, perusahaan sepeda motor listrik pintar tanpa cas menyatakan mendukung penuh kebijakan Pemerintah yang menggulirkan subsidi pembelian motor listrik ke masyarakat melalui mekanisme penyaluran subsidi ke produsen pembuat EV.

Kebijakan ini dinilai akan memberi dorongan positif kepada masyarakat beralih ke moda transportasi motor listrik untuk penggunaan harian.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Panjaitan menyampaikan program subsidi pembelian motor listrik diberikann sebesar Rp 7 juta per satu konsumen dan mulai berlaku efektif untuk pembelian mulai tanggal 20 Maret 2023.

Syarat produsen yang berhak mendapatkan insentif ini adalah sudah menggunakan komponen lokal (TKDN) sebesar 40 persen.

"Adanya subsidi dari pemerintah pastinya akan sangat mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik," ujar Irwan Tjahaja CEO Smoot Motor Indonesia dalam keterangan tertulis yang dikutip Senin, 13 Maret 2023.

Irwan menjelaskan, motor listrik yang dipasarkan Smoot Motor sudah memenuhi kandungan TKDN di atas 40 persen. Tepatnya, tersertifikasi TKDN sudah mencapai 47,61 persen yang didapatkan dari Kementerian Perindustrian.

Dengan adanya insentif, harga jual Smoot Tempur Facelift turun dari Rp18.500.000 menjadi Rp11.500.000 (OTR Jadetabek).

Irwan menjelaskan, pada bulan April mendatang, Smoot Zuzu, model terbaru dengan desain retro yang lebih gaya juga akan dihadirkan untuk menyambut program subsidi ini.

Dia menjelaskan, sebagai motor listrik pintar tanpa cas, motor Smoot menerapkan sistemtukar baterai yang mempermudah pengguna untuk pergi tanpa ada batasan jarak lagi.

Tukar baterai ini menurut Irwan bisa dilakukan dengan cepat dan gratis, dengan garansi baterai seumur hidup.

"User sudah tidak perlu lagi khawatir akan masalah baterai karena Smoot di dukung oleh lebih dari 1000 titik Swap station. Smoot pastinya menjadi pilihan terbaik untuk membeli motor listrik dengan subsidi pemerintah dengan segala kelebihan yang ditawarkan," jelasnya.

Teknologi SWAP atau sistem tukar baterai di motor Smoot bekerja sama dengan SWAP Energy dengan lokasi menukar baterai motor listrik di 1.000 titik strategis SWAP Station yang tersebar di Alfamidi, Alfamart, Dan+Dan, BP-AKR, Circle-K, Shell, Haus, Martabak Pecenongan 78.

Pengguna motor listrik Smoot juga didukung oleh aplikasi pintar SWAP sebagai platform untuk melakukan top up kuota perjalanan yang sangatlah mudah dengan OVO dan GoPay.

"Dengan sistem top up yang hanya berkisar Rp 160-175 perak per kilometer, pelanggan dapat menikmati biaya transportasi yang lebih murah bahkan via aplikasi SWAP ini para pengguna dapat mengawasi dan mengontrol status motor dan baterai dari kejauhan," ungkap Irwan Tjahaja.