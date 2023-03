Semua Variannya Miliki TKDN 47 Persen, Smoot Catatkan Ribuan Pendaftar Subsidi Motor Listrik

Menko Marves Luhut Panjaitan menyampaikan program subsidi pembelian motor listrik diberikann sebesar Rp 7 juta per satu konsumen dan mulai berlaku efektif untuk pembelian mulai tanggal 20 Maret 2023.

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menko Marves Luhut Panjaitan pada Senin, 20 Maret 2023 lalu telah menjelaskan pedoman pemberian bantuan subsidi Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) yang salah satunya menitik beratkan pada besarnya Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Sementara itu, mulai 17 Maret 2023, seluruh varian Smoot Motor listrik pintar telah tersertifikasi TKDN oleh Kementerian Perindustrian untuk seluruh variannya dengan rincian Smoot Tempur Facelift memiliki TKDN sebesar 47,61 persen dan Smoot Zuzu memiliki TKDN sebesar 47,88 persen.

Harga Smoot Tempur Facelift dari Rp18.500.000 turun menjadi Rp 11.500.000 pasca mendapatkan subsidi (OTR Jadetabek) dan harga Smoot Zuzu dari Rp 19.900.000 menjadi Rp 12.900.000 (OTR Jadetabek).

Baca juga: Pemerintah Beri Subsidi Motor Listrik Rp 7 Juta, Simak Syaratnya

Berdasar informasi yang dihimpun, Smoot Motor telah mengantongi ribuan pendaftar peminat yang berasal dari sekitar 200 dealer resminya di seluruh Indonesia.

"Putusan Permen Perindustrian No 6 tahun 2023 semakin memantapkan antusiasme publik untuk beralih ke motor listrik dan kami menyambut baik program ini. Terbukti hingga hari ini, Smoot telah menerima ribuan pendaftar yang ingin ikut program subsidi motor listrik," ujar Irwan Tjahaja, CEO Smoot Motor Indonesia dalam keterangan tertulis dikutip Rabu, 22 Maret 2023.

Dia menjelaskan, pihaknya memberikan dukung penuh di layanan after-sales service karena tingkat komponen lokal dari Smooth yang sudah tinggi. "Sparepart dan materi lokal sudah tersedia di sini," ungkap Irwan Tjahaja.

DIA menambahkan, motor listriknya dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan listrik dengan kebutuhan jarak tempuh yang jauh. Dengan mengadopsi teknologi dari SWAP Energy, perusahaan penyedia ekosistem penukaran baterai terbesar di Indonesia, pengguna Smoot dapat dengan mudah menukar baterai motornya di 1.000 titik strategis SWAP Station yang tersebar di Alfamidi, Alfamart, Dan+Dan, BP-AKR, Circle-K, Shell, Haus, Martabak Pecenongan 78.

Pihak SWAP Energy memastikan para pengguna Smoot Motor Listrik tidak perlu ketakutan akan kehabisan baterai saat berkendara.

"Kami menargetkan lebih dari 10.000 Swap Station dalam waktu dekat. Dengan bertambah banyaknya lokasi penukaran baterai, maka para pengguna Smoot juga akan semakin nyaman dan bisa menukar baterainya dimana saja kapan saja tanpa ragu," ujar Irwan.

Dia menambahkan, para pengguna Smoot juga didukung oleh aplikasi pintar SWAP sebagai platform untuk melakukan top up kuota perjalanan yang sangatlah mudah dengan OVO dan GoPay dengan sistem top up mulai dari Rp 160 perak per kilometernya.

Lewat aplikasi SWAP, para pengguna dapat mengawasi dan mengontrol status motor dan baterai dari kejauhan.