Daswar M: Dyandra Promosindo Berikan Konsep Menarik Sambut Era Elektrifikasi Kendaraan di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mulai menerapkan insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk meningkatkan penggunaan massal kendaraan listrik.

Terhitung sejak tanggal 20 Maret 2023, kebijakan bantuan pembelian kendaraan listrik yang berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, efektif diberlakukan.

Berbagai ragam insentif kendaraan listrik yang diberikan Pemerintah dirasa menjadi momen tepat masyarakat untuk mulai memiliki kendaraan listrik, kendaraan masa depan.

Mengutip portal berita nasional kompas.com, setidaknya ada 7 insentif khusus kendaraan listrik yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Tax Holiday hingga 20 tahun, Super Tax Deduction hingga 300 persen, Bebas PPN atas barang tambang, Bebas PPN atas impor dan perolehan barang modal, PPnBM untuk mobil listrik dalam negeri termasuk program Kemenperin dengan tarif 0%, Bea masuk 0% MKD melalui berbagai kerja sama FTE dan CEPA, dan Biaya balik nama dan pajak kendaraan bermotor sebesar 90%.

Yang terbaru, pemerintah memberikan bantuan konversi motor listrik dan pembelian baru dengan subsidi pembelian sebesar Rp 7 juta per unit. Anggaran ini akan diberikan pada 2023-2024 dengan total nilai hingga Rp 7 triliun. Kemudian pemerintah juga akan memberikan insentif untuk mobil listrik dan kendaraan roda 4 ke atas termasuk bus listrik yang akan berlaku pada tanggal 1 April 2023 mendatang.

Menegaskan, Menko Marves Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan dalam Konferensi Pers Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai pada (6/3) menjelaskan bahwa kebijakan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didorong oleh alasan peningkatan efisiensi ketahanan energi dan konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan.

Tak heran jika selain Kementerian Keuangan banyak Kementerian lain turut menggawangi berbagai insentif demi meningkatkan gairah konsumsi kendaraan listrik dikalangan masyarakat. Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selaras dengan Pemerintah, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menggaet Dyandra Promosindo untuk berkomitmen menyelenggarakan Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 dalam rangka mendukung Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Penyelenggaraan PEVS 2023 menargetkan untuk menjadi salah satu media yang efektif dalam membantu mensosialisasikan berbagai insentif kebijakan pemerintah khusus kendaraan listrik kepada masyarakat umum.

PEVS 2023 akan diselenggarakan pada 17-21 Mei 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Perhelatan PEVS 2023 merupakan pelaksanaan yang kedua oleh Periklindo dan Dyandra Promosindo sejak pelaksanaan pertamanya pada tahun 2022 silam.

Meski begitu, perhelatan PEVS 2022 mampu menjaring total hingga 40.000 pengunjung selama pameran berlangsung. Hal ini dianggap sebagai prestasi tersendiri bagi Periklindo dan Dyandra Promosindo karena telah berhasil melampaui target pengunjung yang diharapkan serta mampu menunjukkan konsistensi dalam menjalankan pameran kendaraan listrik berskala internasional untuk kedua kalinya. Harapannya PEVS 2023 dapat menjadi tempat bernaungnya seluruh ekosistem industri kendaraan listrik tanah air.

Ketua Umum Periklindo, Moeldoko menyampaikan bahwa pelaksanaan PEVS 2023 pada 17-21 Mei 2023 mendatang patut dinantikan oleh seluruh pihak.

“Penyelenggaraan PEVS 2023 menjadi momentum yang tepat, baik bagi pelaku bisnis untuk menyampaikan literasi mengenai kendaraan listrik itu sendiri, serta bagi masyarakat yang minat untuk memiliki kendaraan listrik. Kami juga mendukung pemerintah dalam Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dengan memberikan ruang temu bagi pemerintah dan stakeholder (Business to Government), kemudian antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya (Business to Business), dan tentunya kepada konsumen (Business to Customer),” jelas Moeldoko.

Selaras dengan Ketua Umum Periklindo, Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung menyatakan bahwa Dyandra Promosindo siap membantu mendorong dan menyukseskan program pemerintah untuk mencapai target Net Zero Emission Indonesia 2060 dengan menggunakan energi terbarukan.

“Kesiapan Dyandra Promosindo dalam hal ini adalah dengan melakukan upaya 360° dalam memaksimalkan sektor Industri MICE beserta seluruh rangkaian kegiatan PEVS 2023 sehingga mampu menciptakan multiplier effect bagi percepatan program kendaraan listrik tersebut. Melalui pameran PEVS 2023, Dyandra Promosindo memberikan strategi serta konsep dan fitur acara yang lebih menarik, sesuai dengan tema besar menyambut era elektrifikasi kendaraan di Indonesia," ungkap Daswar.

Perlu diketahui, sebelum perhelatan PEVS 2023 digelar pada 17-21 Mei 2023 mendatang, Periklindo bersama Dyandra Promosindo menggelar serangkaian pre-event PEVS 2023. Salah satu kegiatan pre-event tersebut adalah menghadirkan program talkshow dengan beragam narasumber yang terdiri dari peserta PEVS 2023.

“Talkshow bertujuan untuk meningkatkan atensi masyarakat terhadap PEVS 2023 sekaligus menghadirkan sisi edukasi kepada masyarakat dalam hal pengenalan produk hingga berbagai manfaat insentif pemerintah yang bisa didapatkan jika masyarakat menjadi pembeli kendaraan listrik yang disubsidi.” ujar Rudi MF, Project Manager PEVS 2023.

Setelah menjalani proses persiapan yang matang, Dyandra optimis penyelenggaraan PEVS 2023 akan lebih semarak dan bermakna bagi kendaraan listrik enthusiast di tanah air, dengan beragam kejutan menarik, sederet brand kendaraan listrik ternama, serta industri pendukungnya yang akan menjadi peserta pameran. Ini artinya, seluruh brand peserta PEVS 2023 akan unjuk gigi menghadirkan line up kendaraan listrik dan komponen pelengkap terbaiknya kepada masyarakat Indonesia, hingga memberikan berbagai promosi yang sayang jika dilewatkan.

Ketahui informasi terlengkap dan terkini seputar perhelatan PEVS 2023 hingga perkembangan kendaraan listrik di Indonesia dengan mengikuti akun sosial media resmi PEVS di @PEVS_ID dan situs https://pevs-id.com.